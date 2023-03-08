В ЄС скасували частину санкції проти Пригожина: названо причину

Віолетта Пригожина була занесена до списку санкцій Євросоюзу за день до вторгнення Росії в Україну.

Пригожин / скрін

Суд Євросоюзу 8 березня скасував частину санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Віолетти Пригожиної.

"Слід зазначити, що нещодавнє рішення загального суду стосується лише рішення від 23 лютого 2022 року", - повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Таким чином, за їхніми словами, заходи щодо заморожування активів і заборони на поїздки по Пригожиній все ще застосовуються, оскільки рішення, прийняте 14 вересня 2022 року про відновлення її призначення досі в силі.

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Що відомо про санкції проти матері Пригожина

Віолетта Пригожина була занесена до списку санкцій Євросоюзу за день до вторгнення Росії в Україну, проте надійшов запит про скасування накладених на неї санкцій.

ЄС заявив, що ділові зв'язки Пригожиної з її сином зробили її співучасницею російської агресії.

"Суд скасовує обмежувальні заходи, застосовані до пані Віолетти Пригожиної, матері пана Євгена Пригожина, в контексті війни Росії проти України", - цитує телеканал Sky News рішення суду.

Там говориться, що суд не отримав достатньо інформації, необхідної для накладення санкцій.

Санкції проти ПВК"Вагнер"

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

Також обмеження були введені проти трьох пов'язаних з ПВК енергетичних компаній і восьми осіб.

У МЗС Росії заявили, що Москва залишає за собою право на відповідні санкції проти ЄС після введення рестрикцій відносно восьми осіб з ПВК Вагнер і чотирьох організацій, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, ЄС продовжує нелегітимну з міжнародно-правової точки зору практику односторонніх обмежень.

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