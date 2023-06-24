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Міноборони РФ опублікувало ганебний пост після припинення наступу Пригожина

Ангеліна Підвисоцька
24 червня 2023, 22:50 оновлено 24 червня, 22:54
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У російському Міноборони заговорили про "єдність" після того, як "вагнерівці" збили 7 російських бортів і вбили пілотів.
Євген Пригожин, Сергій Шойгу
Міноборони РФ зганьбилося після публікації дивного поста / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головний "вагнерівець" Євген Пригожин відправив у наступ на Москву своїх найманців. Але пізніше "кухар" Путіна передумав атакувати столицю і наказав розвернути колони "музикантів". У Міноборони РФ після цього видихнули з полегшенням і опублікували ганебний пост.

Під час просування "вагнерівців" у бік Москви, Міноборони РФ віддавало накази про атаку колон. На найманців влаштовували нальоти російські вертольоти, але вийшло так, що РФ лише втратила їх.

Відомо, що за час цього наступу найманці ПВК "Вагнер" збили 7 російських бортів:

відео дня
  • 3 вертольоти РЕБ Мі-8МТПР,
  • 1 транспортний Мі-8,
  • 1 ударний Ка-52,
  • 1 транспортно-бойовий Мі-35М,
  • 1 Іл-22 ВзПУ (повітряний пункт управління).

Попри це Міноборони РФ зганьбилося своїм постом про "згуртованість і єдність", натякаючи на те, що їм вдалося домовитися з "вагнерівцями".

Міноборони рф
Міноборони РФ опублікувало ганебний пост / фото: скріншот

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

З'явилася попередня інформація про те, чому Пригожин погодився припинити наступ на Москву і розвернути колони "вагнерівців". Повідомляється, що однією з умов Пригожина була відставка і затримання міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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