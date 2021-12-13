ЄС ввів санкції проти російської ПВК "Вагнер" і трьох енергокомпаній

Санкції були введені проти ПВК "Вагнер", трьох енергокомпаній і восьми осіб / Reuters

Рада Європейського Союзу ввела санкції проти членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у Twitter.

Також обмеження були введені проти трьох пов’язаних із ПВК енергетичних компаній і восьми осіб.

"Ухвалені санкції проти групи Вагнера, трьох енергетичних компанії і восьми осіб, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні", – написав журналіст.

Нагадаємо, Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівців", яких затримали у Білорусі 29 липня 2020 року. Глава Офісу президента додав, що не кликав "камери", і що вкрай важливо, щоб слідство встановило істину і розставило у цій справі всі крапки над "і".

Під час прес-марафону Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" справді була, але цю історію повністю спотворили, а йому "соромно" за українську розвідку. За словами президента, ця операція – особиста ініціатива колишнього начальника ГУР Міноборони Василя Бурби.

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