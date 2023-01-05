США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими тижнями

Бойові дії в Україні триватимуть ще досить тривалий час. Тому США продовжать надавати Україні допомогу в сфері безпеки.

Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допомоги Україні / Фото defense.gov

Адміністрація президента США Джо Байдена готова найближчими днями й тижнями оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.

Про це заявив на брифінгу 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Бойові дії на сході України в останні кілька тижнів були особливо інтенсивними. Думаю, нам слід очікувати, що такі бойові дії триватимуть ще досить тривалий час", – сказав Кірбі.

Саме тому США продовжать надавати Україні допомогу в сфері безпеки.

"Ви побачите, як ми продовжимо робити це в найближчі дні та тижні", – сказав представник Білого дому.

Водночас кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський з посиланням на представника Білого дому повідомив, що в новий пакет військової допомоги можуть увійти додаткові установки HIMARS.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Військова допомога США Україні

Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна обов'язково отримає від партнерів всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

"Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не лише у Вашингтоні, але і в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - говорив Кулеба.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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