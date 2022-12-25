'Вся необхідна зброя буде': Кулеба зробив гучну заяву щодо військової допомоги Україні

Глава української дипломатії підкреслив, що союзники дадуть достатньо зброї, щоб Україна могла звільнити свої території.

Кулеба заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю від партнерів / УНІАН, Defense.gov/John Hamilton

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає від партнерів усю необхідну зброю для захисту від російської агресії. Про це глава української дипломатії заявив в ефірі телемарафону.

"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

Як зазначив очільник МЗС, наразі існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу.

"З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї - це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - підкреслив Кулеба.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден також заявили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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