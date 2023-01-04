Україна може отримати більше HIMARS для ударів по окупантах: США готують новий пакет допомоги

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США планують надати допомогу "найближчими днями або тижнями".

США готують новий пакет військової допомоги Україні / Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

"США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі", - написав у Twitter кореспондент Голосу Америки Михайло Комадовський.

Зазначається, що нова допомога може містити додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Більше подробиць про новий пакет представник Білого дому не озвучив.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна обов'язково отримає від партнерів усю необхідну зброю для захисту від російської агресії. "Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

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