"Чому ми не можемо дати танки Україні?": глава комітету Бундестагу з оборони звинуватила Шольца

ФРН повинна мати довгостроковий план допомоги Україні зброєю і діяти на випередження, наголосила Штрак-Циммерман.

Глава комітету Бундестагу з оборони розкритикувала Шольца/ Офіс президента України, скрін

Німеччина повинна займатися довгостроковим і превентивним плануванням надання військової допомоги Україні. Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Вона розкритикувала політику канцлера ФРН Олафа Шольца щодо постачання зброї Києву.

Штрак-Циммерман вважає, що військову допомогу потрібно надавати превентивно і планувати це на кілька місяців наперед, а не просто реагувати на запити від України і давати по факту уже тоді, коли щось просять. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню RND, опублікованому у вівторок, 27 грудня.

Вона зазначає, що планувати надання військової допомоги Німеччина повинна у тісній співпраці з українською армією та партнерами по НАТО.

"Росія не перестане тероризувати Україну. Німеччина має розробити сценарій зі своїми партнерами щодо продовження підтримки у найближчі місяці. Зброя має доставлятися превентивно туди, де вже виникають вузькі місця", – наголосила голова комітету Бундестагу з оборони.

Вона наполягає на тому, що Німеччина повинна мати стратегію надання військової допомоги, адже просто відгукуватися на запити від України, коли вона про щось просить – це не довгострокова стратегія.

Також вона висловила незгоду з тим, що ФРН не дає Україні танки. Таке рішення вона назвала недалекоглядним.

"Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки. Особливо коли чую, що ці поставки означали б особливу провокацію Росії", – заявила Штрак-Циммерман.

За її словами, неправильно прикривати відмову від постачання танків страхом ще більше спровокувати Росію.

Німецькі танки Leopard 2 для України

Раніше німецьке видання FAZ опублікувало матеріал, в якому говорилося про те, що США виступають за постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Однак Берліну слід самостійно висунути таку ініціативу.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила інформацію про те, що США підтримують постачання Leopard 2 Україні. Тепер Штати очікують на виконання Берліном своїх зобов'язань.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Берлін не давав обіцянок Києву щодо надання танків Leopard 2. Україна продовжує вести перемовини з Німеччиною щодо цього питання.

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