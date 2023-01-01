ППО в обмін на голосування України в ООН: ЗМІ з'ясували деталі переговорів Зеленського і Нетаньяху

Володимир Зеленський нібито хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні.

Біньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський провели телефонну розмову / Фото president.gov.ua

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху і президент України Володимир Зеленський нібито вели переговори про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на слова неназваних українських та ізраїльських чиновників.

За даними видання, Нетаньяху в телефонній розмові із Зеленським нібито просив президента України, щоб Україна проголосувала в Генасамблеї ООН проти резолюції, в якій закликають Міжнародний кримінальний суд дати юридичний висновок про наслідки ізраїльської окупації палестинських територій.

За словами ізраїльського джерела, Нетаньяху просив Україну змінити позицію. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала "за". Прем'єр Ізраїлю нібито просив цього разу проголосувати проти або хоча б утриматися, оскільки Україна традиційно голосує в ООН проти Ізраїлю.

Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні. Зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів.

За словами українського джерела, Нетаньяху не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського в майбутньому. Президент України нібито не був задоволений такою відповіддю.

У підсумку Україна вибрала нейтральний варіант і вирішила не брати участь у голосуванні на Генасамблеї, щоб, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньяху".

Ізраїльське джерело говорить, що Нетаньяху був розчарований тим, що Київ вибрав саме таке рішення, а не "утримався" в голосуванні.

В офісі Нетаньяху сказали, що не можуть детально коментувати переговори лідерів, і готові повідомити лише те, що після розмови Україна, яка традиційно голосує "за" резолюції проти Ізраїлю, цього разу не була присутня на голосуванні.

Зеленський, розповідаючи про розмову, прямо не згадував про це, зазначивши лише, що обговорювали "питання двостороннього співробітництва, включаючи сферу безпеки, і взаємодію на міжнародних майданчиках".

Резолюція ГА ООН про палестинські території

Генасамблея ООН після голосування у п'ятницю, 30 грудня, звернулася до Міжнародного суду з проханням дати консультативний висновок щодо правових наслідків "окупації, заселення та анексії" Ізраїлем палестинських територій.

Суд також закликали висловитися про "заходи, спрямовані на зміну демографічного складу, характеру та статусу Священного міста Єрусалима, а також про ухвалення ним відповідних дискримінаційних законів та заходів".

За ухвалення цієї резолюції проголосувалы 87 депутатів. Ізраїль, США та ще 24 члени проголосували проти голосування, а 53 країни утрималися.

Позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні

Ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим буде і надалі допомагати Україні в гуманітарній та медичній сферах.

Однак Ізраїль не готовий надавати Києву військову підтримку.

Пізніше Ганц уточнив, що Ізраїль може допомогти Україні в розробці систем раннього попередження про ракетні удари. Водночас він підтвердив відсутність планів щодо надання Києву зброї.

26 жовтня в ході брифінгу президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Ізраїль посилили співпрацю у сфері оборони. Держави обмінюються даними розвідки. За словами гаранта, спостерігаються позитивні зміни у відносинах з Єрусалимом.

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