Байден виступить із терміновим зверненням через ситуацію довкола України

Джо Байден виступить зі зверненням 15 лютого / Фото Reuters

Сьогодні президент США Джо Байден виступить зі зверненням. Зокрема, воно стосуватиметься ситуації навколо України, повідомляє видання CNN.

"Президент Джо Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом", - повідомило джерело видання, знайоме з ситуацією.

У своєму виступі Байден повторить, що США "залишаються відкритими для дипломатії високого рівня... спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці".

При цьому в Білому домі заявили, що США як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація є найкращим шляхом просування вперед, але вони готові до будь-якого сценарію.