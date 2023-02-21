У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ - експерт

Якщо російський диктатор Володимир Путін зважиться на його застосування, це може призвести до ще більшої консолідації українського суспільства.

Георгій Тука оцінив ризик застосування РФ ядерної зброї / Фото УНІАН

Ядерна зброя - козир, який є у країни-агресора Росії. Але якщо президент РФ Володимир Путін зважиться на його застосування, це не переламає хід війни на його користь і може призвести до ще більшої консолідації українського суспільства. Така думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Він пояснив, що ядерна зброя буває різних типів - тактична і стратегічна. Коли йдеться про можливість використання Росією ядерної зброї, мається на увазі тактична.

"Звичайно, тактичний ядерний удар не здатний одним вибухом знищити весь Харків, Київ чи Одесу, але жертв буде багато. Росіяни сподіваються, що після такого удару українці "протверезіють" і нарешті припинять чинити опір. Однак соціологія свідчить, що абсолютна більшість українців не налаштована покладатися на миролюбність північного сусіда та готова боротися навіть у разі ядерного удару. Тобто застосування ядерної зброї може призвести до ще більшої консолідації українського суспільства", - сказав Тука.

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Разом з тим він не виключає ймовірність сценарію, при якому РФ застосує тактичну ядерну зброю.

"Дії російської влади неодноразово переконали в тому, що не можна поєднувати поняття "здоровий глузд", "логіка" і "російська влада". Розумом Росію не зрозуміти... Від неї можна та потрібно очікувати всього", - резюмував Тука.

Як повідомляв Главред, більшість українців - 89% - готові продовжувати чинити опір окупантам навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це свідчать дані доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, проведеної в листопаді 2022 року.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, впевнений, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України, ризиків практично немає.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російське ядерна зброя може виявитися непридатною до використання через неналежне технічне обслуговування ядерних боєзарядів і ракет-носіїв.

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