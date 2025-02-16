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"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

Руслана Заклінська
16 лютого 2025, 21:13
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Держсекретар США наголосив, що у разі початку мирних переговорів Україна повинна безпосередньо брати участь.
'Ми всі хотіли б': Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії
Чи поставить крапку у війні зустріч у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключове із заяви Рубіо:

  • Мирні переговори ще не розпочалися
  • Україна та ЄС мають бути учасниками переговорного процесу
  • Одна зустріч не завершить війну

Переговори щодо припинення війни в Україні ще не розпочалися. Коли переговорний процес стартує, обов’язковим учасником має бути не лише Україна, а й ЄС. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News.

За його словами, поки що не йдеться про реальні перемовини, а є лише перша телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

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"По-перше, ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу. Те, що у нас зараз є, це телефонна розмова між Путіним і президентом Трампом, у якій обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть наступні бесіди, щоб з'ясувати, який вигляд матиме процес обговорення, і тоді, можливо, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією. Так що це трохи передчасно", - зазначив Рубіо.

Держсекретар США нагадав, що Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії чітко заявляв свою позицію щодо війни в Україні – вона має завершитися. Рубіо запевнив, що якщо Трамп побачить можливість покласти край цій війні, його адміністрація скористається нею. Але поки що реальні переговори не стартували.

"Тепер, очевидно, за ним (Путіним - Главред) мають послідувати дії, тому наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється. Один телефонний дзвінок не вирішує таку складну війну, як ця. Але я можу сказати, що Дональд Трамп - єдиний лідер у світі, який потенційно може розпочати цей процес", - зауважив він.

Він наголосив, що у разі початку мирного процесу Україна повинна безпосередньо брати участь, оскільки саме вона стала жертвою вторгнення РФ. Водночас важливу роль мають відігравати і європейські партнери.

"У них (європейців - Главред) є санкції проти Путіна і Росії, і вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не досягли цього. Ми насправді не досягли цього, але, сподіваюся, досягнемо, тому що ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася", - заявив Рубіо.

Щодо запланованої зустрічі в Саудівській Аравії між представниками США та Росії, яка має відбутися найближчими днями, Рубіо підкреслив, що вона не стане останньою і не призведе до негайного завершення війни.

Перемовини у Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, днями делегації США та Росії проведуть консультації щодо припинення війни в Україні. Обговорюватимуть можливий саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

За даними Reuters, участь візьмуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник Стів Уіткофф. Поки що невідомо, хто представлятиме Москву.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого заявив, що здійснить візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він наголосив, що жодних зустрічей із російськими представниками не планується – Київ готовий говорити лише з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв Главред, виступаючи 15 лютого на конференції в Мюнхені, Зеленський заявив, що Україну не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії.

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