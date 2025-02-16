Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

Президент України та перша леді прибули до ОАЕ, а делегація США вирушила до Саудівської Аравії.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-oae-svyazan-li-vizit-s-peregovorami-v-saudovskoy-aravii-10640132.html Посилання скопійоване

Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до ОАЕ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Президент України та перша леді прибули до ОАЕ

Ключові питання - звільнення військовополонених, економічне партнерство, гуманітарні ініціативи

Делегація США 16 лютого вирушила до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів з офіційним візитом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, ключовими питаннями візиту є звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарні ініціативи.

відео дня

"Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - заявив він.

Деталей щодо можливого зв’язку цієї поїздки з переговорним процесом, який має розпочатися в Саудівській Аравії, Зеленський поки що не надав.

Дивіться відео прибуття Зеленського до ОАЕ:

Зеленський в ОАЕ / Фото: скріншот

Делегація США прямує до Саудівської Аравії

За даними BBC, американська делегація 16 лютого вирушила до Саудівської Аравії для зустрічей із російськими офіційними особами щодо війни в Україні.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф підтвердив свою участь у переговорах. Також до делегації увійде радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц.

Україна не братиме участі в цих переговорах. Водночас Віткофф наголосив, що США підтримують контакт з українськими посадовцями. За його словами, Україна є частиною цих переговорів, проте не уточнив, у якому форматі.

Крім цього, Віткофф відмовився відповідати на запитання журналістів, чи доведеться Україні йти на територіальні поступки в межах потенційного мирного врегулювання.

Перемовини у Саудівській Аравії - головне

Нагадаємо, найближчими днями у Саудівській Аравії заплановані переговори між представниками США та Росії щодо можливого припинення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він підкреслив, що жодних переговорів із російськими представниками не планується.

Як повідомляв Главред, Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого заявив, що Україна не отримувала офіційного запрошення для участі в переговорах у Саудівській Аравії.

Проте українська урядова делегація перебуває в Саудівській Аравії, готуючи візит президента Володимира Зеленського. Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, вже презентовано інвестиційні проєкти та приватизаційні можливості на 500 млн доларів.

Читайте також:

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред