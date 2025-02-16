Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

Руслана Заклінська
16 лютого 2025, 22:47
298
Президент України та перша леді прибули до ОАЕ, а делегація США вирушила до Саудівської Аравії.
Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії
Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до ОАЕ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Президент України та перша леді прибули до ОАЕ
  • Ключові питання - звільнення військовополонених, економічне партнерство, гуманітарні ініціативи
  • Делегація США 16 лютого вирушила до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів з офіційним візитом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, ключовими питаннями візиту є звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарні ініціативи.

відео дня

"Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - заявив він.

Деталей щодо можливого зв’язку цієї поїздки з переговорним процесом, який має розпочатися в Саудівській Аравії, Зеленський поки що не надав.

Дивіться відео прибуття Зеленського до ОАЕ:

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії
Зеленський в ОАЕ / Фото: скріншот

Делегація США прямує до Саудівської Аравії

За даними BBC, американська делегація 16 лютого вирушила до Саудівської Аравії для зустрічей із російськими офіційними особами щодо війни в Україні.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф підтвердив свою участь у переговорах. Також до делегації увійде радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц.

Україна не братиме участі в цих переговорах. Водночас Віткофф наголосив, що США підтримують контакт з українськими посадовцями. За його словами, Україна є частиною цих переговорів, проте не уточнив, у якому форматі.

Крім цього, Віткофф відмовився відповідати на запитання журналістів, чи доведеться Україні йти на територіальні поступки в межах потенційного мирного врегулювання.

Перемовини у Саудівській Аравії - головне

Нагадаємо, найближчими днями у Саудівській Аравії заплановані переговори між представниками США та Росії щодо можливого припинення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він підкреслив, що жодних переговорів із російськими представниками не планується.

Як повідомляв Главред, Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого заявив, що Україна не отримувала офіційного запрошення для участі в переговорах у Саудівській Аравії.

Проте українська урядова делегація перебуває в Саудівській Аравії, готуючи візит президента Володимира Зеленського. Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, вже презентовано інвестиційні проєкти та приватизаційні можливості на 500 млн доларів.

Читайте також:

Що відомо про BBC?

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Саудівська Аравия Володимир Зеленський ОАЭ Олена Зеленська новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

00:19Україна
Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:47Україна
"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

21:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

Останні новини

00:19

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

16 лютого, неділя
23:03

Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

22:47

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:13

Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд

21:22

У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - ЧалийТрамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий
21:13

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

20:30

Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні

20:28

"Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

20:13

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

Реклама
20:03

У життя увірветься низка невдач: що категорично не можна робити 17 лютого

20:02

Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні: Bloomberg розкрив дату перемир'я

19:39

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

19:33

Успіх ЗСУ на фронті та умови мирних переговорів: головні новини України (дайджест)

18:58

"Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

18:49

Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

18:44

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

18:15

Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

18:08

"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

17:26

Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

17:17

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

Реклама
17:10

Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

17:01

Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

16:56

Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

16:37

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

16:25

Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

15:41

100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

15:35

Чим відрізняються 2 собак: треба знайти три відмінності за 21 секунду

15:31

"Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

15:27

Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

15:20

Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

14:40

Беремо 4 шматки м'яса і готуємо кулінарний шедевр - м'ясні рулетики без заморочокВідео

14:38

Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

14:28

"Його більше немає, смерть": путініст Звєрєв повідомив про "страшне горе"

14:25

Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

13:45

В сирі почали знаходити білі кристали: що це таке і для чого вони потрібніВідео

13:21

Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

13:13

"Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

12:56

"Спланована акція": названо ціль жорстких заяв США на конференції в МюнхеніВідео

12:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

12:47

Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність - деталі

Реклама
12:39

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

12:20

Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

12:17

Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в МиколаєвіВідео

12:13

Закуска просто приголомшить: смачний рецепт простих тарталеток з 1 секретним інгредієнтом

12:07

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

11:59

Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

11:43

Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

11:31

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

11:29

В одній із областей України стався землетрус – що відомо

11:23

"І любов справжня": Тіна Кароль розкрила таємницю свого особистого життя

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти