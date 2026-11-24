Якщо Київ відмовиться, білоруський диктатор порадив українському президенту самому вирушати на фронт з автоматом.

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Лукашенко запропонував Зеленському разом полетіти до Москви на переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, kremlin.ru

Головне із заяви:

Лукашенко готовий летіти із Зеленським до Москви

Себе він назвав гарантом безпеки українського лідера

У разі відмови порадив Зеленському йти на фронт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом із президентом України Володимиром Зеленським полетіти до Москви на переговори з очільником країни-агресорки РФ Володимиром Путіним. Себе він запропонував як гаранта безпеки українського президента. Відео з фрагментом заяви Лукашенка оприлюднив білоруський Telegram-канал "Пул Первого".

Відповідаючи на запитання журналістки, чи готовий він зустрітися із Зеленським, Лукашенко назвав вимогу Путіна про приїзд українського президента до Москви "жорстокою" і запропонував власний варіант.

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"Ми з Володею Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Удвох. Я як гарант його безпеки і таке інше міг би з ним сісти й прилетіти до Москви. Сісти й поговорити", - сказав Лукашенко.

Водночас білоруський диктатор сам засумнівався, що Зеленський пристане на таку пропозицію, і вдався до погроз.

"Я не думаю, що він погодиться. Ну, не погодиться - хай тоді воює. Хай вирушає сам на фронт з автоматом і воює. Війна йде. Її треба зупинити, і ми могли б домовитися", - заявив Лукашенко.

"Гарантії безпеки" від Лукашенка вже мають сумнівну історію: раніше він так само обіцяв захист Євгену Пригожину, який згодом загинув в авіакатастрофі. Але після трагедії білоруський диктатор відхрестився від відповідальності за його безпеку.

Відео із заявою Лукашенка / Фото: скріншот

Відео із заявою білоруського диктатора можна переглянути за посиланням.

Що Лукашенко сказав про три слов'янські народи

Лукашенко переконаний, що майбутнє регіону мають визначати Україна, Білорусь і Росія, хоча й визнав, що від Франції архітектура європейської безпеки залежить більше, ніж від Білорусі. Лукашенко вважає, що втрьох вони домовилися б про закінчення війни швидше, ніж із європейцями.

"Все одно ми втрьох визначимо, яке в нас буде майбутнє України, Білорусі та Росії. Ми три слов'янські народи. Тут, у цьому регіоні, три головні слов'янські народи історично й зараз вирішуватимуть, як жити далі", - наголосив він.

Також Лукашенко заявив, що Путін нібито перемагає у війні військовим шляхом. Журналістка поцікавилася, чому він у цьому такий упевнений.

"А тому що я це бачу", - відповів Лукашенко.

Як Зеленський відповідав на запрошення до Москви

Путін уперше публічно покликав Зеленського до Москви у вересні 2025 року, після саміту в Китаї. Президент України тоді відповів в інтерв'ю ABC News, що не може їхати до столиці держави, яка щодня обстрілює Україну ракетами, і запропонував Путіну самому приїхати до Києва.

Наприкінці січня 2026 року Кремль повторив запрошення, а речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інше місце для зустрічі там не розглядають. Зеленський тоді наголосив, що переговори в Москві неможливі, повідомляло Суспільне.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві", - сказав Зеленський.

Мінськ як місце для переговорів Київ також відкидав, адже Білорусь підтримує російську агресію проти України.

Чому Кремль кличе Зеленського на переговори до Москви

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду пояснював, що вимога Путіна про переговори в Москві - це спосіб тиску на Україну, адже зустрічі на паритетних засадах зазвичай проводять у третій країні.

"Вимога приїзду до Москви фактично означає логіку "переможений має їхати до переможця здаватися", - наголосив фахівець.

Оцінюючи шанси на особисту зустріч лідерів, Золотарьов був стриманим у прогнозах.

"Навіть без поїздки до Москви ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна залишається виключно гіпотетичною, тобто вкрай малоймовірною", - пояснив Золотарьов.

Заяви Лукашенка - новини за темою

Як повідомляв Главред, у травні Лукашенко заявляв про готовність зустрітися із Зеленським у будь-якому місці України чи Білорусі. В Офісі президента на ці слова відреагували різко, нагадавши, що Білорусь стала плацдармом для російської агресії.

У червні Зеленський поставив Лукашенку жорсткий ультиматум щодо ретрансляторів для російських дронів. Київ попередив, що в разі потреби знищить ці цілі самостійно.

Наприкінці червня Лукашенко здійснив візит до Китаю. Політологи розбирали, чи шукав він там гарантій безпеки, чи злякався погроз Зеленського. Це сталося невдовзі після того, як білоруський диктатор публічно вибачився перед українським президентом за свої різкі висловлювання.

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