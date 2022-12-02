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США готують перекидання ППО NASAMS з Близького Сходу в Україну - Politico

2 грудня 2022, 08:49

На виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS в Штатах піде 2 роки, тому США домовляються про перекидання ППО в Україну з Близького Сходу.

NASAMS, Україна
Україна може отримати нові партії ЗРК NASAMS протягом 3-6 місяців - ЗМІ / Колаж УНІАН, kongsberg.com

США і країни-союзники проводять роботу з країнами Близького Сходу щодо перекидання декількох передових систем протиповітряної оборони ЗРК NASAMS в Україну. Передати комплекси українській державі можна протягом 3-6 місяців, процедуру повинна схвалити адміністрація Джо Байдена. Про це заявив генеральний директор компанії-виробника зенітних ракетних комплексів Raytheon Technologies Грег Хейс.

Як повідомляє Politico, він розповів про те, що переправити Україні ППО NASAMS можна протягом 3-6 місяців. Після цього Вашингтон упродовж 24 місяців поставить до країн Близького Сходу нові NASAMS. На виробництво ЗРК в США піде два роки, тому такий варіант передачі Києву систем протиповітряної оборони вважається оптимальним.

"На Близькому Сході розгорнуті NASAMS, і деякі з наших союзників з НАТО і ми (США) насправді працюємо з деіклькома країнами Близького Сходу, які на даний час використовують NASAMS, і намагаємося направити їх до України", - зазначив Хейс.

Також наголошується, що таку угоду повинен схвалити Білий дім.

Хейс не назвав країни Близького Сходу, які можуть передати Україні західні країни. Однак, як вважають в Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA), такі системи купували Оман і Катар.

ЗРК NASAMS в Україні

На початку листопада в Пентагоні оголосили про нову військову допомогу Україні. Штати повинні передати Києву 8 установок зенітних ракетних комплексів NASAMS. Також разом з ними відправили і відповідні боєприпаси. Дві ЗРК вже прибули.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада заявив, що в Україну привезли зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, які поставили західні союзники Києва. Резніков подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.

1 грудня стало відомо, що Пентагон підпише договір з компанією Raytheon Technologies Co на суму в 1,2 мільярда доларів на виробництво 6 ЗРК NASAMS, які будуть передані Україні.

Дивіться відео ТСН - США схвалили поставки України нових ЗРК NASAMS

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новини США Близький Схід Politico війна Росії та України NASAMS
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