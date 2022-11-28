Україні потрібна потужна ППО, щоб країна не занурилася в темряву - стратег Міноборони Австрії

Україна за де кілька тижнів може залишитися без світла, якщо не буде сильного ППО - експерт / Колаж АрміяInform, Міноборони РФ, УНІАН

В Україні потрібно побудувати потужну протиповітряну оборону, щоб країна вже за декілька тижнів не занурилася в повну темряву. Українські війська успішно просуваються на полі бою, проте агресор Росія у будь-який момент може вдарити по стратегічній інфраструктурі, щоб залишити людей без води і світла. Про це заявив стратег Міністерства оборони Австрії, полковник Маркус Райснер.

В інтерв'ю ZDF він розповів про те, що Україна може опинитися повністю в темряві, якщо в країні не буде побудована потужна ППО. Є ризик припинення роботи критичної інфраструктури.

"Якщо тут не буде створена потужна протиповітряна оборона, за декілька тижнів в Україні буде повна темрява, тому що жодна критична інфраструктура більше не буде працювати", - пояснив ситуацію Райснер.

За словами представника австрійського Міноборони, у ЗСУ є успіхи на оперативному рівні, але Росія продовжує бити по стратегічній інфраструктурі. Цивільне населення залишається без світла і води.

Окупант Росія може в будь-який момент завдавати ударів по інфраструктурі, про що свідчить приклад Херсона - місто звільнено, проте спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням.

"Справа в тому, що Росії поки вдалося зберегти імпульс на стратегічному рівні, і цей імпульс означає: коли росіяни вирішать, буде хвиля атак проти України", - підкреслив австрійський полковник Маркус Райснер.

Ракетні удари Росії по Україні

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що агресор Росія в будь-який момент може завдати ударів по території України. Москва б'є з певною періодичністю - раз на тиждень. І така періодичність може зберігатися.

Також Ігнат говорив, що агресор РФ з початку повномасштабної війни випустив по Україні понад 4 000 ракет – не рахуючи ударів з комплексів С-300 і реактивних систем залпового вогню. За його словами, війна виходить на новий етап – Україна потребує посилення протиповітряної оборони.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що окупанти РФ найближчим часом можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Згідно з його даними, атаки можуть відбутися на цьому тижні. Нардеп закликав українців заздалегідь запастися продуктами в сухому вигляді на тривалий період часу.

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