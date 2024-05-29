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США готові "адаптуватися": Блінкен зробив несподівану заяву про удари України по РФ

Руслана Заклінська
29 травня 2024, 23:41
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Сполучені Штати не підтримували атаки західною зброєю по території Росії, однак Україна має право самостійно вирішувати, як захищатися, сказав Ентоні Блінкен.
США готові 'адаптуватися': Блінкен зробив несподівану заяву про удари України по РФ
США "терпимо" ставляться до ударів західною зброєю по Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Адміністрація Байдена може "терпимо" ставитися до ударів України по території Росії. США "адаптуватимуть і коригуватимуть" свою позицію залежно від ситуації на фронті. Про це заявиви державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The New York Times.

За його словами, США не підтримували і не заохочували атаки західною зброєю по РФ, але уряд України має право самостійно вирішувати, як захищатися. Блінкен також зазначив, що ця позиція США висловлювалася і раніше, а уряд "адаптувався і коригував позицію в міру необхідності".

На запитання журналіста, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України всередині Росії, він сказав: "Адаптуватися та коригуватися означає саме це".

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Видання наголошує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, США надсилали ЗСУ військову допомогу, але просили не стріляти зі зброї американського виробництва по території Росії через побоювання ескалації війни.

Заборона на використання західної зброї проти РФ - головні новини

Нагадаємо, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав право України завдавати удари по військових об'єктах на території Росії, з яких здійснюються обстріли.

Як повідомляв Главред, США та Німеччина погрожували припиненням постачання ракет Україні, якщо вона буде використовувати західну зброю для ударів по Росії.

Напередодні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що позиція США стосовно застосування американської зброї українськими військами по території Росії не змінилася. Вашингтон "не заохочує" удари за межами України.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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новини США зброя Ентоні Блінкен війна Росії та України ракетний удар
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