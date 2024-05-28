Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

Макрон наголосив, що Україна має нейтралізовувати військові об'єкти на території РФ, зокрема західним озброєнням, і це не буде ескалацією з боку країн НАТО.

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Макрон підтримує удари України по військових цілях на території РФ / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, пресслужба Європарламенту

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Київ має право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, з яких здійснюються обстріли України. Про це він сказав 28 травня на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час візиту до Німеччини, повідомляє видання n-tv.

"Україна зазнає нападів з баз у Росії. Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Ми вважаємо, що їм має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну. Але ми не повинні дозволяти їм вражати інші цілі в Росії", – наголосив Еммануель Макрон.

Він також зазначив, що країни Заходу можуть досягти цієї мети при цьому не вдаючись в ескалацію, оскільки джерелом ескалації війни проти України є саме Росія.

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При цьому французький президент наголосив, що рамки дій Франції в Україні залишаються незмінними.

Канцлер Німеччини у свою чергу підкреслив, що Україна "має всі можливості відповідно до міжнародного права діяти так, як вона діє", а західні країни, які надають Україні зброю, "встановили всі правила її використання, які ґрунтуються на міжнародному праві".

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території Росії західним озброєнням - вибухи в РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території Росії. Відповідна декларація опублікована на сайті Альянсу.

Західні країни вимагають, щоб зброя НАТО не застосовувалася для ураження цілей на території РФ або над нею, що ускладнює ситуацію для ЗСУ, особливо в контексті битви за Харків. США та Німеччина навіть погрожували припинити постачання ракет, якщо Україна буде використовувати їх для ударів по Росії, пише Bild.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання західної зброї для ударів по військових цілях на території країни-агресора Росії. За словами Мелоні, НАТО слід бути "дуже обережним".

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