Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

У Держдепі заявили, що Україна не має більшої підтримки, ніж збоку США. Країна не лише робить заяви, а й надає конкретну допомогу.

https://glavred.net/world/ne-pooshchryayut-i-ne-dayut-vozmozhnostey-v-ssha-ozvuchili-poziciyu-otnositelno-udarov-po-rf-10568729.html Посилання скопійоване

США не змінили позиції щодо ударів України по території Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Позиція США стосовно застосування американської зброї українськими військами по території Росії не змінилася. Вашингтон "не заохочує" удари за межами України. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви поглянете на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів", - наголосив Міллер.

За його словами, США не лише роблять заяви, але і надають конкретні пакети військової допомоги ЗСУ. Крім того, Вашингтон продовжує лідирувати у діях міжнародної коаліції з понад 50 країн світу, спрямованих на підтримку України.

відео дня

"Ми також підтверджуємо це заходами, які вживаємо, щоб притягти Росію до відповідальності",- додав Міллер.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Заборона на використання західної зброї проти РФ - головні новини

Нагадаємо, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав право України завдавати удари по військових об'єктах на території Росії, з яких здійснюються обстріли.

Як повідомляв Главред, США та Німеччина погрожували припиненням постачання ракет Україні, якщо вона буде використовувати західну зброю для ударів по Росії. Хоча деякі країни НАТО заявили, що їхню зброю можна використовувати проти російських цілей, багато видів озброєння використовують американські снаряди. А це зі свого боку не влаштовує США та Німеччину.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред