США дадуть Україні ще 300 млн доларів на оборону: Конгрес прийняв рішення

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів допомоги для України.

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Конгрес США ухвалив рішення щодо допомоги Україні / колаж Главред, Колаж Фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 млн доларів для України - на потреби оборони. Про це казано у супроводі до трансляції засідання.

"Палата приймає три з чотирьох законопроєктів про витрати відповідно до партійних голосувань. Вони також приймають законопроєкт про допомогу Україні за підтримки обох партій 311 проти 117", ‒ повідомлялося в тексті.

Як зазначає американське видання Politico, такий захід (виділення допомоги Україні - Главред) є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір прийняти Цього тижня.

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Крім того, в Палаті представників був прийнятий законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 млрд доларів США.

Однак, попри те, що обидва проєкти були схвалені, представники Демократичної партії побоюються, що виділення допомоги Україні в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмова від України.

"Росіяни добре розбираються в пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань по Україні", – сказав член Комітету Палати представників з питань збройних сил і "демократ" Адам Сміт.

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 Вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

В Білому домі відзначили, що Байден допускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, поки немає.

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