Контрнаступ взимку, Abrams і ATACMS: про що говорили США на 'Рамштайні'

Зокрема, Марк Міллі вважає, що українські військові продовжать наступати взимку.

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США вірять в успіх контрнаступу ЗСУ / Колаж Главреда: Flickr, Вікіпедія

Глава Пентагону Ллойд Остін під час сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що в українського контрнаступу спостерігається "стійкий прогрес". Також шефа Міноборони США запитали про передачу Україні танків Abrams і чутки про постачання далекобійних ATACMS.

Остін зазначив, що ЗСУ проривають оборонні лінії російських сил. Він також сказав, що успіхи на полі бою в Україні "залежать від найважливіших можливостей, що надаються членами цієї контактної групи".

За словами Остіна, Україні вже було надано понад 76 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки. Однак глава Пентагону додав, що Україна надалі потребує систем ППО.

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"ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати "глибоко копати" у сфері наземної протиповітряної оборони України. Наша спільна прихильність буде мати життєво важливе значення під час нинішніх битв - і в майбутньому довгому шляху", - цитує Остіна CNN.

Міллі: Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Пізніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що українські військові звільнили понад 54% території, які раніше були окуповані Росією.

"Кожне просування України, кожен дюйм відвойованої території відбувається тільки завдяки хоробрості та честі ЗСУ. Україна продовжує домагатися цілеспрямованого і стійкого прогресу у звільненні своєї Батьківщини від російської окупації", - підкреслив Міллі.

Міллі зазначив, що український контрнаступ продовжиться взимку. ЗСУ зберігають стратегічну ініціативу на полі бою.

Про танки Abrams та ракети ATACMS

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські танки M1 Abrams надійдуть в Україну "найближчим часом". Він упевнений, що "час не на боці Путіна".

Однак від питання, чи поставлять Сполучені Штати далекобійні ракети ATACMS Україні, Остін ухилився. Міністр підкреслив, що Америка зосереджена надати Україні допомогу в артснарядах і засобах ППО.

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, США схиляються до довгоочікуваної передачі Києву ATACMS вже цієї осені. Офіційних коментарів / підтверджень від американських посадових осіб немає. Разом з тим, держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув, що передача вказаних ракет вельми реальна.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System)-тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Протягом останнього тижня українським захисникам вдалося звільнити Андріївку і Кліщіївку, які є важливими стратегічними населеними пунктами для подальшої деокупації Бахмута.

Водночас ЗСУ, за словами експерта Дениса Поповича, вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна". В української армії з'явилася можливість прорватися до узбережжя Азовського моря.

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