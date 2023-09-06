Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

Влада США виділить Україні новий пакет військової допомоги, загальна вартість якого оцінюється в 1 млрд доларів США. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, повідомляє CNN.
За словами глави американського Державного департаменту, США виділять на допомогу Україні 1 млрд доларів.
"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом понад 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйонів доларів для цивільної безпеки. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти, які суттєво посилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав він.
Пізніше з інформаційного бюлетеня Держдепартаменту, пакет допомоги Україні включає передачу зброї тих же моделей, які США надали зі складів Пентагону ЗСУ раніше ‒ включаючи компоненти систем ППО, керовані ракетні системи залпового вогню для HIMARS, боєприпаси, боєприпаси і системи зв'язку.
Військова допомога Україні
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
Пізніше тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.
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