"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

Інші держави повинні продовжувати підтримувати українців, адже якщо світ дозволить РФ розділити Україну, усі країни будуть у небезпеці, наголосив президент США.

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Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Світ не повинен дозволяти країні-агресорці Росії продовжувати агресію проти України "без жодних наслідків". Якщо інші держави відмовляться від основних принципів Статуту ООН заради замирення РФ, то незалежність будь-якої нації не буде в безпеці.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів.

Байден зазначив, що США та інші країни світу хочуть завершення цієї війни, але найбільше цього хоче Україна. У той же час він заявив, що лише країна-агресорка Росія несе відповідальність за цю війну і лише вона має можливість негайно її припинити.

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"І лише Росія стоїть на шляху до миру, бо ціна Росії за мир – це капітуляція України, територія України та діти України", – наголосив американський президент.

Він нагадав, що суверенітет, територіальна цілісність і права людини є основоположними принципами Організації Об’єднаних Націй, без дотримання яких неможливо досягти жодних цілей.

Також Байден зазначив: РФ сподівається, що "світ втомиться і врешті дозволить їм жорстоко поводитись з Україною без жодних наслідків".

"Якщо ми відмовимось від основних принципів Статуту ООН, заради замирення агресора, чи може будь-яка інша держава (ООН) почуватись захищеною? Якщо ми дозволимо поділити Україну, чи буде в безпеці незалежність будь-якої іншої нації? Я думаю, що відповідь – ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра", – сказав президент США.

Він наголосив, що Сполучені Штати й інші партнери продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свої суверенітет, територіальну цілісність і свободу.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського жорстко розкритикували ООН за підтримку путінського режиму. Радник керівника ОП Михайло Подоляк жорстко розкритикував ООН за ідею щодо зняття низки санкцій з країни-агресорки Росії задля відновлення "зернової ініціативи". Він назвав Організацію Об'єднаних Націй лобістом воєнних злочинців.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш під час Генасамблеї зробив гучну заяву щодо вторгнення РФ в Україну і реформи РБ. Він заявив, що необхідно реформувати Радбез ООН відповідно до сучасного світу. Також він наголосив, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН і міжнародне право, а також призвело "до цілої хвилі жахів".

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