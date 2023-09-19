УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

Альона Вороніна
19 вересня 2023, 21:04 оновлено 19 вересня, 21:07
192
Інші держави повинні продовжувати підтримувати українців, адже якщо світ дозволить РФ розділити Україну, усі країни будуть у небезпеці, наголосив президент США.
Джо Байден, украинские военные
Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Світ не повинен дозволяти країні-агресорці Росії продовжувати агресію проти України "без жодних наслідків". Якщо інші держави відмовляться від основних принципів Статуту ООН заради замирення РФ, то незалежність будь-якої нації не буде в безпеці.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів.

Байден зазначив, що США та інші країни світу хочуть завершення цієї війни, але найбільше цього хоче Україна. У той же час він заявив, що лише країна-агресорка Росія несе відповідальність за цю війну і лише вона має можливість негайно її припинити.

відео дня

"І лише Росія стоїть на шляху до миру, бо ціна Росії за мир – це капітуляція України, територія України та діти України", – наголосив американський президент.

Він нагадав, що суверенітет, територіальна цілісність і права людини є основоположними принципами Організації Об’єднаних Націй, без дотримання яких неможливо досягти жодних цілей.

Також Байден зазначив: РФ сподівається, що "світ втомиться і врешті дозволить їм жорстоко поводитись з Україною без жодних наслідків".

"Якщо ми відмовимось від основних принципів Статуту ООН, заради замирення агресора, чи може будь-яка інша держава (ООН) почуватись захищеною? Якщо ми дозволимо поділити Україну, чи буде в безпеці незалежність будь-якої іншої нації? Я думаю, що відповідь – ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра", – сказав президент США.

Він наголосив, що Сполучені Штати й інші партнери продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свої суверенітет, територіальну цілісність і свободу.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського жорстко розкритикували ООН за підтримку путінського режиму. Радник керівника ОП Михайло Подоляк жорстко розкритикував ООН за ідею щодо зняття низки санкцій з країни-агресорки Росії задля відновлення "зернової ініціативи". Він назвав Організацію Об'єднаних Націй лобістом воєнних злочинців.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш під час Генасамблеї зробив гучну заяву щодо вторгнення РФ в Україну і реформи РБ. Він заявив, що необхідно реформувати Радбез ООН відповідно до сучасного світу. Також він наголосив, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН і міжнародне право, а також призвело "до цілої хвилі жахів".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ООН Генасамблея ООН вторгнення Росії Джо Байден
Реклама

Головне за день

Україну заливатимуть грозові дощі: де погода буде найгіршою

Україну заливатимуть грозові дощі: де погода буде найгіршою

21:28 Синоптик
"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

21:04 Україна
Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

20:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:50

"Не була готова": Марініна розкрила наслідки її публічних звинувачень Войтенко

21:28

Україну заливатимуть грозові дощі: де погода буде найгіршою

21:04

"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

20:48

Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

20:47

Сергій Стерненко. На Росії намагаються замаскувати мобілізаціюВідеоблоги

У російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – ЕйдманУ російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – Ейдман
20:23

"Чоловіки не плачуть, але це неправда": Пивоваров розплакався на концертіВідео

20:18

Контрнаступ ЗСУ зупиниться: генерал зробив прогноз

20:04

13 і 14 вересня стали для росіян "чорними": ГУР анонсує нові "бахи" в Криму

19:50

Генсек ООН зробив гучну заяву щодо вторгнення РФ в Україну і реформи РБ

Реклама
19:43

РФ стягує війська до Токмака: у ЗСУ описали плани окупантів на півдні

19:28

Що з'їсти 20 вересня, щоб почалася щаслива смуга: важливі прикмети дня

19:10

РФ і ООН зайшли в смисловий глухий кутПогляд

18:54

Знищено багато офіцерів РФ: під Херсоном підірвано штаб "елітної" дивізії ворога

18:17

"Тварь, закопаю": співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка - всі подробиці

18:17

Контрнаступ взимку, Abrams і ATACMS: про що говорили США на "Рамштайні"

17:40

Війна між кланами й тейпами: експерт натякнув на ймовірного наступника Кадирова

17:31

Штаб окупантів в Мелітополі злетів у повітря: епічні кадриВідео

17:24

У "ПриватБанку" почали платити гроші від ООН для пенсіонерів: хто має право

17:22

Що символізує квітка фіалка: де поставити, щоб в будинок прийшло благополуччя

17:10

Не всі знайдуть кота у зоопарку за 15 секунд: неймовірна загадка для найуважніших

Реклама
16:52

Зеленська вразила "військовим" луком у перший день президентського візиту до США

16:49

Продукти, генератори та речі: росіяни вщент знищили 300 тонн гуманітарки у Львові

16:41

3 корисні кімнатні рослини, які повинні бути в кожному домі

16:38

Автоматичний запуск Кинджалів: у ЗСУ назвали небезпеку нового літака РФ

16:35

РФ вдарила по Костянтинівці із С-300: Україна розігнала пропагандистські сумніви

16:34

Три знака зодіаку будуть плакати від щастя: кому пощастить вже в жовтні

16:29

Український актор-воїн ЗСУ розповів, як знайшов кохання під час війниВідео

16:22

"Плюсуй українську": група 1+1 media підписала меморандум про співпрацю зі Всеукраїнським Рухом "Єдині"

16:00

Шпигувала з вікна: СБУ викрила російську інформаторку у Слов'янську

15:54

Як правильно – "проїзний квиток" чи "проїздний": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

15:40

Публіцист пояснив, чи допустить Путін до виборів в РФ опозицію

15:20

Оптична ілюзія покаже, чи є ви реалістом або мрійником

15:11

У Пенсійному нагадали, хто отримає субсидію, а хто залишиться без неї

15:00

Пройшов "Іловайський котел": росіяни вбили поліцейського у ХерсоніФото

14:54

Зерновий конфлікт: Шмигаль поставив жорсткий ультиматум Польщі та Угорщині

14:40

Що скажуть люди: Наталя Холоденко розповіла, як не боятися думки оточуючих

14:23

Пара хвилин і готово: Клопотенко показав, як заморозити зелень легко і просто

14:22

Щасливе число: Тайсон Ф'юрі всьоме став батьком

14:14

Новий виток війни в Карабасі: Азербайджан пішов в атаку на Вірменію

14:13

Ідеальне тренування-ліпосакція: як швидко скинути боки і живіт за 10 хв на деньВідео

Реклама
14:04

3 рухи - нема проблем: чим змастити блискавку, щоб не заїдала

14:00

BTEX: Вишукана якість тканин для найвимогливіших покупців новости компании

13:46

Іменини 20 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:38

Зять, є що взяти: на Чернігівщині чоловік одружився на тещі, яка запроторила його у в'язницю

13:36

Дитину потрібно навчити битися: Карпачов здивував порадою

13:19

Favbet Foundation передав ЗСУ Mitsubishi L200

13:15

Інтернет-шахраю, який незаконно використовував бренд ТСН, дали тюремний термін

13:14

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня 2023: Драконам - щастя, Зміям - конфлікт

13:07

Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті – ЕйдманВідео

13:00

Що не можна робити з повербанком: три поради, щоб служив роками

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти