"Президент не сказав, що це зробить": у Байдена відповіли, чи дадуть Україні ATACAMS

США переживають, щоб Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ.

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У Білому домі тривають дискусії на тему надання Україні ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Білому домі ще не ухвалили рішення, чи відправляти Україні ракети великої дальності ATACMS. Дискусії на цю тему тривають. Про це повідомив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph, яке було опубліковано в понеділок, 18 вересня.

"Тут, в Сполучених Штатах, триває довга дискусія з приводу цих крилатих ракет великої дальності, і ця розмова триває, навіть в цей час, коли ми з вами зараз говоримо. Жодного рішення ще не ухвалено", - сказав Кірбі, передає Голос Америки.

"Президент не сказав, що він це зробить. Але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи розглянули питання ATACMS - Міністерство оборони, Державний департамент, Рада національної безпеки. І ми збираємося це зробити. Це питання не знято з порядку денного", - додав Кірбі.

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Також він підкреслив, що США переживають, щоб Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ.

"Ми не заохочуємо і не хочемо привести до нападів на територію Росії. Ми вважаємо, що війна йде в Україні, і ми вважаємо, що саме там Україна повинна зосередитися – на окупованих Росією територіях всередині України. Ми вважаємо, що саме тут йде боротьба, і саме на цьому ми хочемо, щоб було зосереджено увагу", – сказав представник Білого дому.

Водночас Кірбі сказав, що президент Зеленський, як головнокомандувач своїми збройними силами, "має право визначати, де він завдає удару, а де - не завдає".

"Ми надаємо їм можливості, але в кінцевому рахунку рішення за ним, і ми чітко дали зрозуміти , що не хочемо, щоб надані Сполученими Штатами засоби вдаряли по Росії", - зазначив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США.

Надання Україні ракет ATACMS

Адміністрація президента США Джо Байдена все ближче до того, щоб схвалити поставки Україні далекобійних ракет ATACMS. Пентагон відмовлявся давати ракети українській державі, оскільки побоювався виснаження власного запасу таких озброєнь.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Байден поки не схвалив поставок Україні ракет ATACMS, але представники Білого дому вже заявили, що Вашингтон розглядає можливість передачі такого озброєння цієї осені.

ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Ракети ATACMS приїдуть в Україну раніше, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що західний світ допомагатиме Україні, щоб не допустити перелому на війні на користь агресора Росії.

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