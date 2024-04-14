Серед молоді у Франції 50% готові воювати в Україні заради своєї країни - опитування

Кожен другий представник французької молоді був би готовий стати до лав армії та воювати на території України, якби це було потрібно для захисту Франції.

https://glavred.net/world/sredi-molodezhi-vo-francii-50-gotovy-voevat-v-ukraine-v-zashchitu-francii-opros-10557719.html Посилання скопійоване

Дослідження та опитування проводили структури французького Міноборони / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кожен другий представник французької молоді був би готовий стати до лав армії і воювати на території України, якби це знадобилося для захисту Франції. Результати такого опитування опублікувало місцеве видання Le Parisien.

Дослідження проводили на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) - установ зі структури Міноборони Франції.

Керівник проєкту Анн Мюксель проаналізувала серію опитувань, проведене організацію Ipsos серед 2300 французів 18-25 років ще влітку минулого року.

відео дня

Основним було запитання "Якби захист Франції вимагав її участі у війні в Україні, чи готові були б ви приєднатися для захисту вашої країни". 51% опитаних, серед яких і хлопці, і дівчата, відповіли ствердно, з яких 17% дали максимально впевнену відповідь і 34% відповіли "напевно, так".

У запитанні без згадок України 57% респондентів підтвердили готовність узяти до рук зброю для захисту Франції на випадок війни.

Близько третини опитаних, 31%, схвально ставляться до потенційної участі французьких військ у війні на боці України, тоді як серед покоління 50+ таких - 17%.

Заяви президента Франції Макрона про відправлення військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред