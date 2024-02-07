Більшість росіян 'за' війну проти України: результати опитування вражають

66% росіян погоджуються з тим, що РФ платить занадто високу ціну за участь у війні.

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Росіяни підтримують війну РФ проти України / колаж: Главред, скріншот: відео, Міноборони РФ

Згідно з результатами опитування стало відомо, що більшість росіян підтримують російське вторгнення в Україну з початку 2022 року. Лише третина з них вважають, що жителі РФ несуть моральну відповідальність за геноцид українців та руйнування.

За результатами опитування Левада-центру, станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують - 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Більшість росіян, як і раніше, вважають, що військові дії триватимуть ще довго: майже половина впевнена, що понад рік. При цьому три чверті вважають, що війна в Україні закінчиться перемогою Росії.

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66% росіян погоджуються з тим, що РФ платить занадто високу ціну за участь у війні. Найчастіше це жінки, ті, кому ледь вистачає на їжу та ті, хто вважає, що країна рухається не у тому напрямку. 25% мають протилежну думку.

Близько 64% росіян не вважають, що країна припустилася помилки, розпочавши війну, проте цей показник плавно зріс порівняно з вереснем минулого року.

Вважають початок війни проти України помилкою близько 22% опитаних. Найчастіше це респонденти, які не підтримують політику диктатора Володимира Путіна (55%) та глядачі Ютуб-каналів (40%).

Загальноросійське опитування Левада-центру проведено 14−20 грудня 2023 року і 25−31 січня 2024 року за всеросійською вибіркою міського і сільського населення віком від 18 років і старше. Опитано 3 247 осіб. Дослідження проводили методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наведено у відсотках від загальної кількості.

Нагадаємо, що в окупантів може закінчитись зброя, армія РФ "захлинеться" в Україні. Виробництво нової бронетехніки у РФ продовжує відставати, тому росіяни все ще переважно їздять на старих машинах, повідомили журналісти видання Forbes.

У розвідці Британії розкрили, звідки Росія отримує кошти. У звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що уряд Росії має амбітні плани щодо збільшення військових витрат 2024 року - на 26%. РФ доведеться скоротити свої відрахування.

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