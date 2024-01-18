Втомилися і розчарувалися, але планують майбутнє: результати опитування українців дивують

З початку повномасштабної війни в Україні непрацевлаштованими залишаються 28% українців.

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Результати опитування українців дивують / колаж: Главред, фото: Gradus Research, УНІАН

В Україні стало більше тих, хто відчуває втому і менше тих, хто не працює. Gradus Research провели дев'яту хвилю опитування "Градус суспільства під час війни" і опублікували результати.

Згідно з останньою хвилею опитування, українці доменструють відчуття втоми і безсилля через невизначеність і тяжкість війни.

Однак навіть при такому стані речей багато активно повертаються до роботи і будують плани на майбутнє.

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Також директор Gradus Research і соціолог Євгенія Близнюк розповіла, що відсоток працевлаштованих українців, які відпрацьовують повний або неповний робочий день становить 62%. Для довідки - у березні 2022 року він становив 24%.

Результат опитування / Gradus Research

До того ж, на диво, збільшився відсоток тих, хто отримує заробітну плату і впевнений, що буде отримувати її в майбутньому, частина таких людей вперше з початку війни досягла позначки в 55%, в той час, як у березні 2022 року вона становила 21%.

Крім іншого, 37% українців вважають, що для відновлення нормального життя після війни знадобиться більше п'яти років, а ось тих, хто вважає, що для цього вистачить 1-2 років - зовсім мало, 11%.

Опитування / Gradus Research

Війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв Главред, одним з ключових факторів, що не дозволяють прискорити фіналізацію війни Росії проти України, є неповна ізоляція країни-агресорки. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауважив, що йдеться навіть про Радбез ООН.

Також, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав згоду на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики і домогтися допомоги для України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Водночас, найактивніші бойові дії зараз відбуваються в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська знову активно використовують бронетехніку для підтримки і висадки піхоти, але на даний момент вони не здатні оточити Авдіївку. Про це ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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