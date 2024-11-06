Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США

Республіканець пообіцяв "вилікувати" Сполучені Штати після його перемоги.

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Трамп пообіцяв, що американці відчують зміни у позитивну сторону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Американський політик Дональд Трамп, який брав участь у виборах США оголосив про свою перемогу особисто. Як передає Fox News, про це він заявив під час виступу перед прихильниками у Флориді.

За його словами, тепер він став і 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів та пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для усієї Америки.

"Дякую, що обрали мене 47-м президентом США", - додав він.

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Трамп також оголосив, що здобув більшість голосів майже у всіх "хитких" Штатах, а свою передвиборчу кампанію назвав найкращою в історії президентських виборів США.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео виступу Трампа про його перемогу на виборах:

Республіканець з горідстю наголосив на тому, що йому та команді вдалося "забрати Сенат назад" і його партія, схоже, контролюватиме також Палату представників США.

"Ми вилікуємо Америку, ми все виправимо. Наша країна потребує допомоги, Ми подолали проблеми, які ніхто не думав, що ми зможемо подолати", - сказав Дональд Трамп.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Політик пообіцяв і те, що більше жодних воєн не буде під час його каденції.

"Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було", - зауважив республіканець.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, що віцепрезидентка США та кандидатка на посаду глави Білого дому від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого опонента - експрезидента, республіканця Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Однак це не дало їй можливість перемогти на виборах.

Також, раніше повідомлялося, що Республіканська партія США здобула дострокову перемогу в боротьбі за контроль над Конгресом США.

Главред повідомляв, що у США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито. І за даними ЗМІ, кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що вагаються та за загальними підрахунками стане новим президентом США.

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