Масований наступ на 4 області: експерт назвав напрямок головного удару РФ

Аналітик зазначає, що план росіського військово-політичного командування полягає в тому, щоб змусити Україну розпорошувати сили і ресурси.

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Росіяни можуть перейти в наступ на кордоні з 4 областями / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що російське військово-політичне командування розглядає можливість відсунути лінію фронту від російського кордону. Цим самим президент РФ дає зрозуміти, що не виключає можливості розширення лінії бойового зіткнення за рахунок відкриття нових напрямків вторгнення в Сумській, Чернігівській, Харківській та Київській областях. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта це ніщо інше як військово-політичний тиск на Україну.

"Росіяни будуть це робити для того, щоб насамперед розтягнути оперативні резерви Збройних сил України на прикриття всіх ділянок кордону. Те, що зараз відбувається в Донецькій області - це невиконання навіть першого етапу так званої спеціальної військової операції", - вказує Снєгирьов.

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Крім цього, він зауважив, що 30 вересня 2022 року Путін оголосив про включення "ЛНР" і "ДНР" до складу Російської Федерації в адміністративних межах цих двох областей. Він також зазначає, що якщо станом на лютий 2024 року ЗСУ контролюють понад 50% території Донецької області, то це, перш за все, є військовою і політичною поразкою особисто для Путіна.

"Наступ на вищезгадані області потрібен Путіну, щоб знизити можливості ЗСУ в моменті перекидання оперативних резервів не тільки на Авдіївський напрямок, а й на найбільш загрозливі, Куп'янський та Лиманський. Саме тому створюються передумови для штучного загострення ситуації на кордоні. Невипадковим є різке загострення діяльності розвідувально-диверсійних груп у Чернігівській та Сумській областях, аналогічна ситуація відбувається і в Харківській", - робить висновок Снєгирьов.

Експерт вказує на те, що Путін розуміє, що зараз реалізувати план включення чотирьох областей України (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей) до складу РФ немає жодної можливості.

"По-перше, вивезені з Херсона прах Потьомкіна і російські пам'ятники як символи російської присутності - це показові речі, які свідчать про те, що росіяни повертатися туди не будуть. По-друге, немає можливості для проведення широкомасштабних наступальних дій з метою повної окупації Запорізької та Харківської областей", - зазначає Снєгирьов.

Тому Путін звужує цілі так званої СВО до створення санітарної зони, причому досить умовної, - додає аналітик.

"Тобто основний задум для наступу - це військово-політичний тиск з метою створення напруженості на умовно російсько-українському кордоні. Тому що те, що відбувається на кордоні - це лінія бойового зіткнення, а не кордон у його класичному, міжнародному розумінні", - говорить Снєгирьов.

Снєгирьов резюмує, що ключове завдання Росії - це розпорошити українські військові та вінансові можливості.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

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