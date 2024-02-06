Ситуація дуже важка: експерт розкрив деталі наступу росіян на Авдіївку

Експерт вказує на те, що ситуація в Авдіївці залишається важкою, росіяни продовжують активний наступ на місто з півночі та з півдня.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-ochen-tyazhelaya-ekspert-raskryl-detali-nastupleniya-rossiyan-na-avdeevku-10539248.html Посилання скопійоване

Експерт розкрив деталі наступу росіян на Авдіївку / Колаж Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на військових, 4 лютого повідомив, що російські військові, ймовірно, використовуючи погані погодні умови змогли прорватись до Авдіївки на Донеччині. Він відзначав, що російські штурмові загони змогли зайти до міста з боку так званого Авдіївського кар'єру. Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію в Авдіївці.

За словами експерта, російські окупаційні війська намагаються зміцнити свої успіхи продовжуючи наступальні операції з півночі та з півдня від міста Авдіївка.

"Ситуація загострилась. Два тижні тому був прорив (росіян - ред.) зі сходу. Росіяни з півночі наблизилися до головної артерії, яка виконує логістичну функцію для нашого гарнізону, дійсно ситуація важка. Але насправді, якщо командування використає резерви, які є, то в принципі найгіршому сценарію можна буде запобігти", - вказує Михайло Самусь. відео дня

Він додав, що український Генштаб розуміє всі ризики від ситуації, що склалась на Авдіївському напрямку і зможе вчасно зробити всі необхідні заходи для того, щоб не відбулось найгіршого сценарію.

Крім того Михайло Самусь відзначив, що Сили оборони України знаходяться в обороні на всіх напрямках фронту.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні операції на північ від Авдіївки. Про це повідомили аналітики Deep State.

Сили оборони України перейшли до оборонних операцій на лінії фронту. Вони намагаються завдати максимальної шкоди ворогові. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка в Донецькій області.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував інформацію про просування російських окупантів на напрямку Авдіївки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.