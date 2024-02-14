Новий наступ росіян на території України: в ГУР назвали дату і оцінили загрозу

В ГУР зазначили, що вся увага Сил оборони України наразі сконцентрована на Авдіївському напрямку.

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В ГУР оцінили загрозу нового масштабного наступу росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

В Головному управлінні розвідки Міноборони України відрегагували на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля про новий наступ на території України після виборів президента РФ та вказали на важливість такої інформації. Про це в коментарі УНІАН повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Кожна подібна заява і інформація – важлива. Вона додатково вивчається", - зауважив Юсов.

Він також закликав брати до уваги офіційні повідомлення Сил оборони України, зокрема Генерального штабу Збройних сил України та українських спецслужб, як джерела достовірної інформації.

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"Стосовно планів ворога, в тому числі, коли будуть підстави підтверджувати подібну тезу, буде надана окрема інформація. Сьогодні ми констатуємо, що тривають окремі наступальні дії ворога на окремих ділянках. Зокрема, дуже важка ситуація на Авдіївському напрямку. І саме навколо цього зараз сконцентрована увага і українських Сил безпеки і оборони", - сказав представник ГУР.

Відповідаючи на питання про плани російських окупаційних військ, Юсов вказав, що спостерігається збільшення кількості особового складу агресора, формування нових підрозділів та постачання зброї.

"Вся необхідна інформація збирається, отримується і обробляється", - запевнив він.

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Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель відзначив, що російське військово-політичне командування готує нову масштабну наступальну операцію на території України. Він відзначив, що вона відбудеться після перемоги російського диктатора Путіна на виборах у РФ.

Водночас, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що у випадку перерізання росіянами основної логістичної артерії, яка веде до Авдіївки, Сили оборони мають резервні шляхи для постачання українського гарнізону.

Він також додав, що росіяни готуються почати масштабний наступ на Оріхівському напрямку Запорізької області.

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