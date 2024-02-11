Найголовніша ціль для ворога: в ЗСУ оцінили загрозу наступу на Харків

В ЗСУ зазначили, що росіяни проводять локальні підсилення на Куп'янському напрямку, однак серйозних сил для наступу на Харків у ворога не спостерігається.

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Росіяни націлились на захоплення стратегічного міста / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Куп’янськ для ворога зараз на нашій ділянці - це найголовніша ціль, оскільки це являється одним з таких логічних хабів, який дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом, на базі також звичайної будь-якої урбанізованої місцевості можна розмістити командні пункти, склади, можна розмістити людей. Тобто для них це залишається пріоритетною ціллю в смузі відповідальності", - сказав Євлаш.

Він також зазначив, що українська оборона на цьому напрмяку бовоийх дій є досить серйозною і зводилась протягом тривалого часу, саме тому російським окупаційним військам вже досить довго не вдається пройти мінно-вибухові фортифікаційні загородження.

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"Ми пам’ятаємо, що ворог розпочав свій наступ іще з середини жовтня, який триває досі, але він не може тривати вічно. Звичайно, на це ворогу потрібно дуже багато ресурсів, не дивлячись на те, що він досить потужний і чисельний, великий, це не означає, що він постійно буде проводити наступальні дії", - сказав Євлаш.

Євлаш відзначив, що ворог намагається продовжувати ці дії до так званих виборів, оскільки для росіян дуже важливо показати якісь результати на полі бою.

"Насправді, зараз ми не відмічаємо досить таких потужних якихось формувань, наступальних угруповань", - зазначив Євлаш.

За його словами, російські окупаційні війська мають локальні підсилення, однак нараді вони не мають шансів на значний успіх на цьому напрямку.

"Харків іще на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував, що це українське місто", - сказав Євлаш щодо ймовірності підготовки окупантами наступу на Харків.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія України продовжуватиме наносити удари по російських військах в окупованому Криму. Стратегія ЗСУ у цьому напрямку, зокрема стосовно Кримського мосту, майже не зміниться. Про це заявив спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський відзначив, що ситуація на полі бою в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається напруженою, але контрольованою.

Водночас, представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що якщо росіяни вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, що знаходиться на захід від коксохімічного заводу, забезпечення та посилення бійців ЗСУ ускладниться. В разі успіщних дій ворога в ЗСУ не виключають можливість оточення Авдіївки.

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