Росія стягнула на Оріхівський напрямок ще більше військо, ніж під Авдіївку - "Таврія"

Окупанти готуються до повторення "Авдіївської" операції на вже деокупованих Україною територіях.

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РФ наступає попри величезні втрати серед своїх солдатів / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Угрупування російських військ на Оріхівському напрямку розширюється. Спікер командування "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив в ефірі телемарафону останні дані про підготовку ворогом до ще одного масштабного наступу - на Запоріжжі.

"Угрупування ворога, яке там стоїть сконцентрувалося за останні дні або тижні, за своїми розмірами в особовому складі переважає те угрупування, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що росіяни туди вийшли не на прогулянку", - висловився Лиховій.

На думку представника "Таврії", Росія пробуватиме повернути втрачені у ході літнього контрнаступу ЗСУ території Запорізької області, зокрема Роботине.

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"Звертайте увагу на назви населених пунктів: Роботине, Роботинський виступ - південніше міста Оріхів Запорізької області. Цей Роботинський виступ - це деокуповані території в результаті літньої минулорічної кампанії. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями також здобути там певні успіхи. Так само як вони хочуть їх здобути в Авдіївці", - пояснив Лиховій.

Росія готується відкрити ще один напрямок для наступу - коментар ЗСУ

РФ готується до наступу на Запоріжжі

Напередодні у Силах оборони підтвердили накопичення противником сил і засобів для ще одного масштабного наступу - цього разу на півдні.

"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - зазначив представник "Таврії" Дмитро Лиховій.

Ситуація під Авдіївкою критична, українська армія "маневрує"

Трохи раніше у ЗСУ підтвердили "маневрений" відхід української армії від руїн Авдіївки. За словами Лиховія, "відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції і подекуди відбивання позицій".

Про критичну ситуацію у місті повідомляла Третя штурмова бригада, чий особовий склад прийшов на підтримку підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.

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