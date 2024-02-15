Росія стягнула на Оріхівський напрямок ще більше військо, ніж під Авдіївку - "Таврія"

Угрупування російських військ на Оріхівському напрямку розширюється. Спікер командування "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив в ефірі телемарафону останні дані про підготовку ворогом до ще одного масштабного наступу - на Запоріжжі.
"Угрупування ворога, яке там стоїть сконцентрувалося за останні дні або тижні, за своїми розмірами в особовому складі переважає те угрупування, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що росіяни туди вийшли не на прогулянку", - висловився Лиховій.
На думку представника "Таврії", Росія пробуватиме повернути втрачені у ході літнього контрнаступу ЗСУ території Запорізької області, зокрема Роботине.
"Звертайте увагу на назви населених пунктів: Роботине, Роботинський виступ - південніше міста Оріхів Запорізької області. Цей Роботинський виступ - це деокуповані території в результаті літньої минулорічної кампанії. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями також здобути там певні успіхи. Так само як вони хочуть їх здобути в Авдіївці", - пояснив Лиховій.
Росія готується відкрити ще один напрямок для наступу - коментар ЗСУ
РФ готується до наступу на Запоріжжі
Напередодні у Силах оборони підтвердили накопичення противником сил і засобів для ще одного масштабного наступу - цього разу на півдні.
"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - зазначив представник "Таврії" Дмитро Лиховій.
Ситуація під Авдіївкою критична, українська армія "маневрує"
Трохи раніше у ЗСУ підтвердили "маневрений" відхід української армії від руїн Авдіївки. За словами Лиховія, "відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції і подекуди відбивання позицій".
Про критичну ситуацію у місті повідомляла Третя штурмова бригада, чий особовий склад прийшов на підтримку підрозділів ЗСУ в Авдіївці.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.
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