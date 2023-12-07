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"Спокій і твердість": Данілов жорстко прореагував на провал закону про допомогу США Україні

Дмитро Відоменко
7 грудня 2023, 12:45
Українці не припинять захищати державу і не відмовляться від своєї землі, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Данілов, Сенат
Данилов, як завжди, вирази особливо не підбирав / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Секретар РНБО Олексій Данілов після вчорашнього блокування законопроєкту за допомогою Україні на процедурному голосуванні в Сенаті США заявив, що українці не припинять захищати державу. Свою думку він висловив в пості в сервісі мікроблогів X - колишній Twitter.

"Спокій і твердість. В незалежності від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу ми не припинимо захищати нашу державу, ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі і не пробачимо жодного вбитого або покаліченого", - написав Данілов

За словами чиновника, незважаючи на людський прогрес у світі, знову головним пріоритетом стає сила.

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"Тому Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної кон'юнктури та невиконання взятих міжнародних зобов'язань з безпеки", — підсумував він.

Військова допомога Україні від США

Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, у тому числі 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Для винесення законопроєкту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували тільки 49 сенаторів. Проти законопроєкту проголосували всі республіканці, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

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РНБО Сенат США Олексій Данілов війна Росії та України
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