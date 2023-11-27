В Україні змінять мобілізаційну політику: Данілов пояснив новий план

Секретар РНБО розповів, що мобілізація стане більш гнучкою, і в армію можна буде йти на конкретні спеціальності.

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В Україні змінять мобілізаційну політику/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Апарат РНБО

В Україні планують змінити мобілізаційну політику, щоб зберегти боєздатність після майже двох років протистояння повномасштабному вторгненню російських окупантів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, пише The Guardian. Він зазначив, що про зміни у тому, як проводиться мобілізація, оголосять уже цього тижня.

Данілов частково розповів, які зміни планують ввести. За його словами, зокрема, планується використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованої мобілізації. Так, завдяки таким компаніям мобілізовані зможуть бути впевнені у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім цивільним навичкам.

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"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю", – зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що новий очільник Міноборони України Рустем Умєров має нові підходи до мобілізації.

Данілов розповів, що армія буде співпрацювати з двома найбільшими кадровими компаніями України.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", – пояснив він.

Також секретар РНБО зазначив, що в Україні є проблеми з мобілізацією, проте російська пропаганда намагається навмисно перебільшити масштаб цієї проблеми.

Мобілізація в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, коли буде готовий та оприлюднений новий план мобілізації. Він заявив, що Україні необхідні нові рішення по мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що в Україні розширять права ТЦК. Законодавство у сфері прав працівників ТЦК в Україні планують змінити. На даний момент співробітники Територіальних центрів комплектування за законом не мають права зупиняти людей, перевіряти їх документи і вручати повістки. Однак незабаром це може змінитися.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, кого не зможуть мобілізувати взимку і що потрібно для відстрочки.

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