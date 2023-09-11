Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії: у Кремлі будуть "розбиратися"

Країна-агресоорка Росія негативно відреагувала на спільні з американською стороною військові навчання у Вірменії.

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Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У Вірменії в понеділок, 11 вересня, стартували спільні зі США військові навчання "Eagle Partner 2023", які триватимуть до 20 вересня. Про це повідомляє News.am із посиланням на міноборони Вірменії.

Як зазначається, навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищити рівень злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру".

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У свою чергу країна-агресоорка Росія негативно відреагувала на ці спільні з американською стороною військові навчання у Вірменії. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоче "розібратися", чому Вірменія проводить військові навчання з США, а не з ОДКБ.

"На тлі того, як Вірменія не виявила бажання проводити навчання з ОДКБ і тепер заявляє про бажання проводити навчання з американцями – напевно для нас це рішення, які вимагають дуже і дуже глибокого аналізу, щоб розібратися, чому саме Вірменія приймає такі рішення та які цілі переслідуються", - цитує Пєскова пропагандистський ТАСС.

Відносини між Вірменією та РФ

У січні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розбив план Москви щодо навчань ОДКБ у 2023 році. Так, Єреван виступив проти навчань під назвою "Непорушне братство-2023", які анонсувала агресор Росія на території Вірменії.

Окрім того, Нікол Пашинян різко "наїхав" на РФ через невиконання своєї ролі у врегулюванні Карабахської кризи. Він заявив про те, що російська миротворча місія в Нагірному Карабасі не виконує свої зобов'язання.

Також нещодавно Пашинян заявив, що його країні не слід було б покладатися виключно на Росію в безпекових питаннях. Зокрема, він вважає РФ неспроможною захистити інтереси Вірменії у Нагірному Карабасі.

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