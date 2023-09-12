Відносини Росії і Вірменії загострюються: експерт пояснив, чим це загрожує Путіну

ОДКБ не буде розширюватися, бо у цій організації просто немає сенсу, впевнений експерт Олександр Леонов.

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Вірменія активно шукає допомоги у Франції / Колаж Главреда. Фото: theoutlook.com.ua, скріншот

Через низку останніх рішень Єревана, зокрема спільні з США навчання, Росія може спробувати змінити владу у Вірменії, або дати залізобетонні гарантії про вступ у війну на боці Вірменії за Нагірний Карабах.

Як розповів в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, тут все спирається на позицію Туреччини.

"Зокрема, в російському сегменті активно обговорюють чутки про те, що в Сочі Путін з Ердоганом практично за всіма пунктами не домовилися, за винятком того, що Росія сказала, що не буде втручатися в історію у Вірменії через союзника Туреччини, Азербайджан. Якщо це правда, то можна сказати, що Вірменія в ОДКБ не залишиться ніколи. Понад те, саме Росію вважатимуть зрадницею, тому що саме вони мали моральне і політичне право це зробити", - пояснив Леонов. відео дня

Після поразки РФ у війні в ОДКБ ніхто більше не захоче вступати, тому що це не має сенсу, впевнений експерт.

Крім того, він вказав, що деякі члени ОДКБ знайшли собі захист у вигляді Китаю, наприклад Казахстан.

"Тобто якщо ми говоримо про розпад ОДКБ, то, найімовірніше, на це нове поле зайде Китай. З іншого боку, зараз Вірменія активно шукає допомоги у Франції, де є велика діаспора і є вплив вірмен, в Сполучених Штатах, і, як це не дивно, шукає військової підтримки у Ірану як геополітичного суперника Туреччини. Хоча це на рівні певних чуток, але все так сплетено, що досить цікаво і важко прогнозувати, що буде далі. Але точно можу сказати, що ОДКБ розширюватися не буде", - упевнений Леонов.

Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов-виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року в с.Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний Інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді національної безпеки і оборони України, офісі лідера Блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор ряду наукових статей і досліджень на тему Використання телебачення та Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т. п.

Росія і Вірменія

11 вересня у Вірменії стартували спільні з США військові навчання "Eagle Partner 2023".

На це Росія відреагувала вкрай негативно. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоче "розібратися", чому Вірменія проводить військові навчання з США, а не з ОДКБ.

Відомо, що Вірменія вже давно відкрито висловлює невдоволення, як вона вважає, бездіяльністю Росії у врегулюванні Карабаського конфлікту з Азербайджаном. Понад те, президент Нікол Пашинян нещодавно заявив, що його країні не слід було б покладатися виключно на РФ у питаннях безпеки.

Проте країна залишається лояльною до режиму Путіна і допомагає Москві в обході західних санкцій.

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