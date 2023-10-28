"Союзник" РФ та країна ОДКБ бере участь у перемовинах щодо формули Зеленського

Вірменія вперше взяла участь у зустрічі в рамках підготовки до саміту миру – там обговорюється реалізація формули миру президента Володимира Зеленського.

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Секретар Радбезу Вірменії Григорян приїхав на перемовини без Росії щодо миру в Україні / Колаж: Главред, фото: Радбез Вірменії, ua.depositphotos.com

Вірменія бере участь у консультаціях у Мальті, де Україна, країни Заходу та Глобального Півдня обговорюють перспективи реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. Єреван представив Секретар Ради Безпеки Армен Григорян.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, у зустрічі в Мальті бере участь Вірменія, яку представив секретар Радбезу Армен Григорян.

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Примітно, що Вірменія, яка входить до проросійського блоку ОДКБ і формально вважається "союзником" агресора Росії, вперше бере участь у перемовинах, спрямованих на реалізацію миру політичним шляхом на умовах України.

Нагадаємо, в суботу, 28 жовтня, в Мальті проходить зустріч представників України, країн Заходу та Глобального півдня, на якій обговорюється формула Зеленського як базовий механізм завершення війни в Україні. Росію до таких перемовин не підключали.

"У війні з Україною ми не союзник Росії"

Навесні в інтерв'ю чеському телеканалу CNN Prima News прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія – не союзник Росії у війні з Україною. За його словами, Єреван у цій війні "нікому не союзник".

"Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це помітно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що це безпосередньо впливає на всі наші відносини", - сказав Пашинян.

Відносини Вірменії та Росії

Вірменія - союзник Росії і входить до блоцку безпеки ОДКБ, лідером якого є Москва. На території вірменської держави в Гюмрі знаходиться 102-а російська військова бази Південного військового округу.

Відносини двох країн суттєво погіршилися після остаточної поразки Вірменії у війні з Азербайджаном за Карабах. Росія, як союзник Вірменії, і в 2020, і в 2022 році, не надала Єревану ніякої військової допомоги для утримання контролю над окупованим Карабахом.

Більше того, Путін привітав капітуляцію Вірменії в Карабасі. У телефонній розмові з вірменським прем'єром Пашиняном він, як сказали у Кремлі, "із задоволенням зазначив, що вдалося подолати гостру фазу конфлікту". Карабах у Путіна назвали територією Азербайджану.

У Вірменії тепер сумніваються в перспективах співпраці з Росією і шукають можливостей посилення своєї безпеки у рамках діалогу із Заходом. В Єревані розглядають можливість відключити на території Вірменії пропаганду РФ.

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