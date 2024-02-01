Там військова база РФ: союзник Москви "закрив" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна

На території Вірменії, де знаходиться військова база російських окупантів у Гюмрі, 1 лютого набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер якщо глава Кремля Володимир Путін туди поїде, його можуть заарештувати через ордер МКС.
Як повідомляє Armenpress, вірменський парламент ратифікував Римський статут 3 жовтня. У листопаді Міжнародний кримінальний суд оголосив про набуття чинності статуту з 1 лютого 2024 року.
У Росії "розкритикували" ратифікацію Вірменією Римського статуту, адже МКС торік видав міжнародний ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.
Країни, які ухвалили Римський статут, мають заарештувати російського директора у разі відвідування їхніх територій.
У Росії назвали ухвалення документа "неправильним рішенням" і "недружнім кроком".
Відносини Вірменії та Росії
Вірменія - країна, яка входить до безпекового блоку ОДКБ, де лідерство у Росії. На території вірменської держави, у Гюмрі, розташована 102-га російська військова база Південного військового округу.
Відносини Єревана і Москви зіпсувалися після того, як Вірменія остаточно програла Азербайджану війну за Карабах. Росія, яка є військовим союзником Вірменії, у 2020-2022 роках не надала жодної допомоги Єревану в утриманні окупованих Карабаху і прилеглих територій.
Путін привітав капітуляцію Вірменії у Карабасі. Під час розмови з вірменським прем'єром Пашиняном він "із задоволенням зазначив, що вдалося подолати гостру фазу конфлікту". Сам Карабах у Путіна назвали територією Азербайджану.
Наприкінці грудня минулого року Вірменія взяла участь у консультаціях щодо формули Зеленського, яка передбачає завершення війни проти України на умовах Києва. Єреван представив секретар Радбезу Армен Григорян.
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