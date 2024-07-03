Спільна операція ГУР і СЗР: у РФ зупинено важливий для ВПК окупантів комбінат

Унаслідок атаки безпілотників зазнав серйозних пошкоджень унікальний об'єкт російського ВПК.

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Стало відомо про успішну операцію ГУР і СЗР у Росії / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Стали відомі подробиці спільної операції Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки на території країни-агресора РФ.

Унаслідок спільної операції ГУР і СЗР зупинився найважливіший для російського ВПК електрометалургійний комбінат, ідеться в повідомленні "Каналу 24".

Уточнюється, що внаслідок атаки безпілотників у ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об'єкт російського ВПК - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова.

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За інформацією джерел у спецслужбах, безпілотники уразили підстанції "Старий Оскол" і "Металургійну", яка є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Подробиці удару по Оскільському електрометалургійному комбінату

Уточнюється, що комбінат був повністю знеструмлений. У результаті зупинилися всі електродугові печі комбінату, і метал у них застиг, що вимагає проведення повного чищення і заміни дугових елементів. На це у росіян може піти кілька місяців. Деякі працівники комбінату вважають, що печі доведеться встановлювати заново.

"З огляду на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату ймовірно буде складно", - додало джерело.

Додамо, що продукцію комбінату використовували багато підприємств російського ВПК.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше в селі Воронцовка Краснодарського краю РФ сталися вибухи. Прилетіло в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, "прилетіло" в кілька баз російських окупантів. Крім бази в Маріуполі, також вдарили по полігону біля селища Старий Крим і базуванню загарбників біля військкомату в селищі Нікольське. Пошкоджено до п'яти одиниць ворожої техніки та ППО.

Як повідомляв Главред, у Білгородській області селище Дубове потрапило під обстріл. Ймовірно, через обстріл могла бути знищена пускова установка системи ППО "Панцир-С".

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