'Солдати партії' під прицілом Кремля: чому Соловйов з Симоньян можуть прибрати

Найбільш скандальні персонажі, як Симоньян чи Соловйов, можуть стати жертвами перестановок у разі політичної необхідності, вважає Ольга Курносова.

Ключові тези Курносової:

Симоньян поки не відсторонюють, але чутки вказують на можливі зміни

Кремлю простіше замінити одіозні фігури на тих, кого можуть контролювати

Причина потенційних перестановок - боротьба за бюджети, а не ідеологія

Наразі реальних ознак відсторонення Маргарити Симоньян немає. Проте сама поява чуток свідчить, що у кремлівській пропагандистській вертикалі можливі серйозні перестановки, якщо цього вимагатиме політична кон’юнктура. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Аналітик наголосила, що Симоньян є "вірним солдатом партії" та будувала структуру "Russia Today" достатньо професійно, перетворивши цей ресурс на потужний інструмент міжнародної пропаганди. Завдана світу шкода від її діяльності, за словами Курносової, величезна, і водночас заходи контрпропаганди на Заході виглядають доволі слабкими.

Щодо питання можливої заміни ключових фігур, Курносова зазначила, що у вже вибудуваній системі Кремлю значно легше призначити іншу людину та повністю контролювати її, ніж дозволяти одіозним персонам надто багато вирішувати самостійно.

"Якщо ми говоримо про якісь таємні переговори, то напередодні змін може бути вигідно прибрати найбільш одіозні фігури - на кшталт Симоньян або Соловйова. Тому що вони настільки псують картину, що для когось її покращують, а для когось - надто злісні і, безумовно, є обличчям сьогоднішньої путінської Росії. І якщо хтось захоче це обличчя змінити, то насамперед потрібно буде замінити найзавзятіших представників. Але поки що я не бачу такого бажання", - пояснила вона.

За словами Курносової, якщо йтиметься про перестановки у пропагандистському апараті, то головною причиною стануть не ідеологічні міркування, а контроль бюджету та можливість перерозподілу ресурсів, які Кремль вкладає у медійну машину.

Аналітик також звернула увагу на внутрішні конфлікти в російському пропагандистському середовищі. Зокрема, давнім опонентом Симоньян є Христина Потупчик - так звана "сіра кардиналиця" російського телеграму.

"Потупчик досить багато робить в інтересах адміністрації президента. Тому є люди, які хотіли б позбутися Симоньян і поставити на її місце зовсім іншу людину", - додала Курносова.

Як повідомляв Главред, російська пропагандистка та головна редакторка RT і медіагрупи "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила про тяжку хворобу, яка потребує операції. 45-річна Симоньян оголосила про діагноз у ефірі шоу Володимира Соловйова, натякнувши на мастектомію.

Згодом одна з головних рупорів кремлівської пропаганди, потрапила до лікарні з діагнозом рак. Через проблеми із серцем спершу лікарі не планували оперувати Симоньян, проте нещодавно їй провели операцію.

Крім цього, Маргарита Симоньян підтвердила, що хворіє на рак. Вона повідомила у своєму Telegram-каналі, що проходить лікування та невдовзі наслідки терапії стануть помітні. Симоньян зазначила, що вже перенесла серйозну операцію, після якої не сподівалася вижити. Її чоловік Тигран Кеосаян досі перебуває в комі після другого інфаркту.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

