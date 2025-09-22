Рус
Побачите мене в перуках: Симоньян озвучила діагноз і зробила похмуру заяву

Христина Трохимчук
22 вересня 2025, 15:33
Путіністка Маргарита Симоньян змалювала своє майбутнє.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян оголосила свій діагноз / колаж: Главред, фото: скрін із відео, t.me/msimonyan

Ви дізнаєтеся:

  • Маргарита Симоньян офіційно озвучила свій діагноз
  • Які наслідки хвороби її спіткали

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян офіційно підтвердила свій невтішний діагноз - у неї виявили онкологію. Новини про свій стан вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Путіністка розповіла, що їй нічим потішити співчуваючих - одна з головних рупорів кремлівської пропаганди вже проходить лікування від раку.

відео дня

"Написала б із задоволенням, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку", - написала Симоньян.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян лікується від раку / Скрін із відео: youtube.com

Пропагандистка похмуро зазначила, що скоро наслідки терапії будуть помітні і зовні.

"Що вже тут хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом обирати, яка більше підходить", - іронічно зауважила Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян - хвороба

Маргарита Симоньян заявила про погіршення стану здоров'я у вересні 2025 року. Пропагандистка заявила, що перенесла серйозну операцію, після якої не сподівалася залишитися живою. Нагадаємо, що чоловік путіністки Тигран Кеосаян, який також є кремлівським пропагандистом, залишається в комі після другого інфаркту.

Раніше Главред повідомляв, що пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла важку операцію, яка ставила під загрозу її життя. За словами путіністки, їй, можливо, залишилося недовго, і попереду на неї чекає непросте лікування.

Крім того, Симоньян розплакалася в ефірі, розповідаючи про критичний стан свого чоловіка, кремлівського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На тлі особистих проблем вона заявила, що готова вирушити воювати проти України.

Про персону: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

