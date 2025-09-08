'Проблема серйозна': ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян

Російська пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила про серйозну хворобу, що може призвести до її відставки з посади.

https://glavred.net/world/problema-sereznaya-smi-zayavili-o-smertelnoy-bolezni-propagandistki-simonyan-10696283.html Посилання скопійоване

ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Симоньян повідомила про "важку хворобу"

За даними джерел The Moscow Times йдеться про рак

Російська пропагандистка та одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян захворіла на рак та через це може піти з посади головного редактора медіагрупи "Росія сьогодні" і телеканалу RT. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на джерела.

Що відомо про хворобу Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома відвертою підтримкою війни проти України та закликами до знищення українців, 7 вересня в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" заявила, що лікарі виявили у неї тяжке захворювання. Вона зазначила, що попереду операція, вказавши на ліву частину грудей.

відео дня

"Я вирішила, що зобов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду, тому що завжди краще самим говорити правду, ніж давати аудиторії живитися чутками. За цей тиждень у мене діагностували страшну важку хворобу. У мене завтра операція — якраз ось тут, під цим орденом", — сказала Симоньян.

Пізніше Симоньян дала зрозуміти, що мова йде про мастектомію.

Яка хвороба у Симоньян

45-річна Симоньян не уточнила діагноз, проте джерело The Moscow Times, наближене до медіаринку, повідомило, що мова йде про рак і про серйозні проблеми зі здоров’ям. Нині вирішується питання її подальшої роботи в Russia Today, зокрема розглядається можливість відходу з посади.

Дивіться відео про хворобу Маргарити Симоньян:

Варто зазначити, що Чоловік Симоньян, режисер та російський пропагандист Тигран Кеосаян, дев'ять місяців перебуває в комі без поліпшень.

Маргарита Симоньян - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об’єктах на території держави-агресорки Росії, що спричинило хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один із антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.

Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров’я свого чоловіка — вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.

Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з’явилася в ефірі шоу Бориса Корчевнікова та заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.

Інші новини:

Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.

У 2020 році запущено російськомовну редакцію.

У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.

У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.

У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".

У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією". Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред