Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян

Юрій Берендій
8 вересня 2025, 16:34
1352
Російська пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила про серйозну хворобу, що може призвести до її відставки з посади.
'Проблема серйозна': ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян
ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Симоньян повідомила про "важку хворобу"
  • За даними джерел The Moscow Times йдеться про рак

Російська пропагандистка та одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян захворіла на рак та через це може піти з посади головного редактора медіагрупи "Росія сьогодні" і телеканалу RT. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на джерела.

Що відомо про хворобу Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома відвертою підтримкою війни проти України та закликами до знищення українців, 7 вересня в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" заявила, що лікарі виявили у неї тяжке захворювання. Вона зазначила, що попереду операція, вказавши на ліву частину грудей.

відео дня

"Я вирішила, що зобов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду, тому що завжди краще самим говорити правду, ніж давати аудиторії живитися чутками. За цей тиждень у мене діагностували страшну важку хворобу. У мене завтра операція — якраз ось тут, під цим орденом", — сказала Симоньян.

Пізніше Симоньян дала зрозуміти, що мова йде про мастектомію.

Яка хвороба у Симоньян

45-річна Симоньян не уточнила діагноз, проте джерело The Moscow Times, наближене до медіаринку, повідомило, що мова йде про рак і про серйозні проблеми зі здоров’ям. Нині вирішується питання її подальшої роботи в Russia Today, зокрема розглядається можливість відходу з посади.

Дивіться відео про хворобу Маргарити Симоньян:

Варто зазначити, що Чоловік Симоньян, режисер та російський пропагандист Тигран Кеосаян, дев'ять місяців перебуває в комі без поліпшень.

Маргарита Симоньян - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об’єктах на території держави-агресорки Росії, що спричинило хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один із антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.

Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров’я свого чоловіка — вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.

Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з’явилася в ефірі шоу Бориса Корчевнікова та заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.

Інші новини:

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Маргарита Симоньян
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

18:05Фронт
"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки Симоньян

16:34Світ
Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

16:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Останні новини

18:07

Українців попередили про підвищення цін на газ: на скільки зростуть платіжки

18:05

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

17:54

Дуже важливе церковне свято 9 вересня: чотири заборони, які не можна порушувати

17:42

Сезон затемнень несе удачу - які три знаки зодіаку стануть щасливчиками вересня

17:25

Чи розуміють коти українську мову – розкрито, як вони спілкуються з господарямиВідео

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
17:14

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт МозговогоВідео

16:59

У РФ нові цілі: тривожний прогноз про масовані обстріли та загрозу блекауту

16:59

Що категорично не можна давати собакам - названо дев'ять небезпечних продуктів

16:34

Якщо вантуза немає під рукою: хитрий трюк із пляшкою, який "проб’є" засміченняВідео

Реклама
16:34

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки СимоньянВідео

16:08

Психологи "зламали голову": лише 80% унікальних людей бачать оптичну ілюзію

16:01

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

15:57

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:50

Не лише Київ - яке місто двічі ставало столицею України

15:42

"Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього

15:16

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

15:08

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

14:56

Один інгредієнт перетворює яєчню на бездоганну страву: розкрито головний секретВідео

14:45

"Оптимізму немає": українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

14:41

Штраф до 145 500 гривень: українців попередили про покарання за куріння в авто

Реклама
14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на завтра 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

13:17

Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфилася з Трампом

13:06

"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

12:46

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

12:44

За час соціальної кампанії телемарафону "Єдині Новини" в Україні зросла кількість донорів крові

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Реклама
10:47

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти