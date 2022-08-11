"Все може швидко і радикально помінятися": соціолог пояснив, чому більшість росіян підтримує Путіна

Ігор Ейдман пояснив, що буде з російським суспільством після краху режиму Путіна / Фото УНІАН

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман пояснив, чому безліч росіян підтримує політику диктатора Володимира Путіна. За його словами, в російському суспільстві панує "реальний шовінізм".

У РФ є три категорії людей, сказав Ейдман під час чату на Главреді.

"У Росії можна побачити три категорії людей. Перша - завзяті шовіністи, їх не так багато, 20-25%. В основному це чоловіки, не молоді, з армійським минулим, з низьким рівнем освіти, часто з агресивністю. Вони ж -к сенофоби, гомофоби, сексисти, антисеміти, хто завгодно", - зазначив соціолог.

Друга категорія росіян - це те, що Ейдман охарактеризував як "болото", тобто це люди, яких телебачення заряджає пропагандою.

"Такі готові служити цій владі, а точніше – вони не готові цій владі чинити опір. Вони краще будуть подалі від неї триматися, але чинити опір не хочуть. Таких людей більше - близько половини", - зазначив соціолог.

І третя категорія людей - це росіяни з опозиційними поглядами, найчастіше ліберальними. Їх 10-15%.

"Вони свідомо проти режиму і його ненавидять. Таких чимало, в масштабах країни їх мільйони", - сказав Ейдман.

За його прогнозом, коли путінський режим впаде, "ура-патріоти" і фашисти такими ж і залишаться. Але ось з другою категорією росіян відбудеться трансформація.

"Болото, яке зараз сидить на голці пропаганди, ледь почувши з вуст популярного диктора, якої-небудь Андрєєвої, приблизно наступне: "Відбулися збори Ради безпеки, де був викритий культ особи Путіна, вирішено вивести війська з України, тому що нам не потрібен конфлікт з братнім народом і бла-бла-бла. І все-через Путіна. А він взагалі був божевільним в останні роки", вирішить, що його обдурили. Почувши таке, ці люди будуть думати: "Виявляється, нас обманювали. Все не так, як ми вважали. Виявляється, Путі -то у нас - псих. Завжди здогадувалися. Але що ми могли зробити - нічого", - припустив соціолог.

"Тобто ці люди тут же переорієнтуються і перетворяться з українофобів в українофілів, знову полюблять США і Захід. Все буде так, як під час перебудови. Тож, все може швидко і радикально помінятися", - додав він.

Зазначимо, зараз 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною службою Russian Field.

Раніше Ігор Ейдман пояснив, коли Путіна повалять з трону.

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