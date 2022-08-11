"Все може швидко і радикально помінятися": соціолог пояснив, чому більшість росіян підтримує Путіна

У Росії є три категорії людей. І одна з них дуже швидко "перевзується", коли пропагандисти з телевізора їм скажуть, що Путін у всьому винен.
Соціолог і публіцист Ігор Ейдман пояснив, чому безліч росіян підтримує політику диктатора Володимира Путіна. За його словами, в російському суспільстві панує "реальний шовінізм".
У РФ є три категорії людей, сказав Ейдман під час чату на Главреді.
"У Росії можна побачити три категорії людей. Перша - завзяті шовіністи, їх не так багато, 20-25%. В основному це чоловіки, не молоді, з армійським минулим, з низьким рівнем освіти, часто з агресивністю. Вони ж -к сенофоби, гомофоби, сексисти, антисеміти, хто завгодно", - зазначив соціолог.
Друга категорія росіян - це те, що Ейдман охарактеризував як "болото", тобто це люди, яких телебачення заряджає пропагандою.
"Такі готові служити цій владі, а точніше – вони не готові цій владі чинити опір. Вони краще будуть подалі від неї триматися, але чинити опір не хочуть. Таких людей більше - близько половини", - зазначив соціолог.
І третя категорія людей - це росіяни з опозиційними поглядами, найчастіше ліберальними. Їх 10-15%.
"Вони свідомо проти режиму і його ненавидять. Таких чимало, в масштабах країни їх мільйони", - сказав Ейдман.
За його прогнозом, коли путінський режим впаде, "ура-патріоти" і фашисти такими ж і залишаться. Але ось з другою категорією росіян відбудеться трансформація.
"Болото, яке зараз сидить на голці пропаганди, ледь почувши з вуст популярного диктора, якої-небудь Андрєєвої, приблизно наступне: "Відбулися збори Ради безпеки, де був викритий культ особи Путіна, вирішено вивести війська з України, тому що нам не потрібен конфлікт з братнім народом і бла-бла-бла. І все-через Путіна. А він взагалі був божевільним в останні роки", вирішить, що його обдурили. Почувши таке, ці люди будуть думати: "Виявляється, нас обманювали. Все не так, як ми вважали. Виявляється, Путі -то у нас - псих. Завжди здогадувалися. Але що ми могли зробити - нічого", - припустив соціолог.
"Тобто ці люди тут же переорієнтуються і перетворяться з українофобів в українофілів, знову полюблять США і Захід. Все буде так, як під час перебудови. Тож, все може швидко і радикально помінятися", - додав він.
Зазначимо, зараз 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною службою Russian Field.
Раніше Ігор Ейдман пояснив, коли Путіна повалять з трону.
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