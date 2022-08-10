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"Женевський сценарій": Чорновіл пояснив, з ким насправді готовий говорити Путін

10 серпня 2022, 12:14

Заради прискорення перемовин зі США Росія навмисне розпалювала конфлікти в інших регіонах.

'Женевський сценарій': Чорновіл пояснив, з ким насправді готовий говорити Путін
Путін хоче повторити переговори з Байденом, аби вирішити питання України / Reuters

Президент РФ Володимир Путін розраховує провернути женевський сценарій - повторні переговори тет-а-тет з президентом США Джо Байденом.
Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Для Путіна важливо сісти за стіл переговорів саме з ним — йому не потрібні перемовини з Україною з різних причин. Тобто це те, що відбулося рік тому у Женеві. І зараз Путін хоче повторити женевський варіант. Усі розповіді про те, що вони готові розмовляти з Україною - це блеф. Вони не готові вести з Україною взагалі переговорів. Більше того, переговори з Україною не мають сенсу для нас, бо вони не дадуть результату, адже РФ не виконує своїх зобов'язань ніде і ніколи. Із США Путін сподівається, що зможе виторгувати біполярний світ і тиск на Україну - певний статус-кво як тимчасове перемир’я. Мовляв, зиму треба перезимувати, а весною Україна далі повертатиме свої території", - вважає Чорновіл.

Як пояснив експерт, це пов'язано з тим, що розрахунки Путіна про те, що українська влада здасться, не виправдалися.

"Незалежно від української влади — просто стало зрозуміло, що суспільство цього не сприйме. Російські політтехнологи знають цю позицію — вони розуміють, що вести якісь перемовини тут немає сенсу - навіть якщо Зеленський щось пообіцяє Путіну, він не зможе цього виконати та й в принципі не ризикне. І тому не буде тут результату і він хоче провести перемовини на рівні "Великі світу цього знову ділять весь світ", - зазначив Чорновіл.

Також експерт додає, що для прискорення перемовин зі США Росія навмисне розпалювала конфлікти в інших регіонах.

"Для того робилася ціла купа інших конфліктів. Крім того, що вони підбурювали у себе аби на Сході почалась війна, далі не без їхньої вини відбувається два інші конфлікти - У Нагірному Карабаху, де Росія найбільше програє і Таджикістан, який поступово інкорпорується у Талібан. Там Росія теж програє, бо це була її певна точка, за допомогою якої вони контролювали певну сферу світу. Скрізь, де росіяни створюють конфлікти, вони переважно програють, але вони пробують підвищити цю напругу, щоб потім Байдену сказати - мовляв, ми створили проблему, ми її можемо розв’язати" - уточнив Чорновіл і додав, що нещодавній конфлікт між Сербією та Косово також може бути спровокований РФ.

"Росія скрізь пробує підняти напругу для того, щоб єдина країна, з якою можна вести переговори - США - відкрила двері і сказала: "Ми не хочемо великої війни, сідаємо за стіл", - сказав експерт.

І додав, що США зараз не готові до переговорів з Путіним.

Переговори з Росією - новини:

Тарас Чорновіл Зустріч Путіна і Байдена мирні переговори з Росією
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