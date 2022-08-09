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60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ: результати опитування

9 серпня 2022, 10:08

Майже дві третини опитаних респондентів-чоловіків (62%) заявили, що готові особисто взяти участь у війні проти України, якщо їм випаде така можливість.

Путін Росія
60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ : результати опитування / колаж Reuters, УНІАН

60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ. Такі результати дало опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field.

Думку про те, що війна Росії проти України затягнулася, підтримали 59% учасників опитування: 33% заявили "безумовно", а 26% – "швидше" затягнулася. Зворотної думки дотримуються 28% респондентів, а 13% не змогли або відмовилися відповідати на це питання. Тоді як 41% опитаних зізналися, що "втомилися від новин про хід війни в Україні", але більшість (56%) таких відчуттів не відчувають.

Майже дві третини опитаних чоловіків (62%) заявили, що готові особисто взяти участь у цій війні, якщо їм випаде така можливість. Але ось бажаючих допомогти окупантам матеріально виявилося небагато - 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку бойових дій, а 12% згодні витрачати на це не більше тисячі рублів на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що територіальні поступки для досягнення миру в Україні неприпустимі для 82% українців. Про це свідчили результати попереднього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими на сайті КМІС, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і ще 8% вагалися з відповіддю.

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. На Заході, Півдні і в центрі України такої думки дотримується 83-85% опитаних, допускають можливість поступок 8-9% опитаних. Навіть на Сході, де зараз йдуть інтенсивні бої, 68% проти поступок, а готові на поступки тільки 19%.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії соціологічне опитування новини України війна Росії та України
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