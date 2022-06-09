ЗМІ назвали дві країни ЄС, які проти надання Україні статусу кандидата

Дві країни ЄС, які проти надання Україні статусу кандидата / Reuters

Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу, пише Bloomberg.

Данія в дипломатичній ноті, яку отримало в своє розпорядження Bloomberg, зазначила, що Україна, на її думку, недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини і поваги і захисту меншин.

"Києву потрібно буде "фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу", щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться в записці", - розповіло видання.

Нідерланди ж вважають, що Україна "в цілому на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Однак, за даними джерел Bloomberg, більшість країн ЄС, включаючи Італію, підтримують надання Україні статусу кандидата. Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення на користь кандидатства. А Естонія вважає за необхідне дати надію Україні.

Німеччина, за інформацією Bloomberg, заявила, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу в ЄС. Документ був відправлений на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але і її борг.