Три країни ЄС проти кандидатства України - Стефанишина

Які країни виступають проти кандидатства України / Reuters

Три країни Євросоюзу категорично відмовляються підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, пише DW.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські і не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції про якийсь інший формат, пропонуючи екстракандидатство або умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло Україні", - заявила чиновниця.

При цьому Стефанишина відмовилася називати країни, які виступають проти, через те, що це тільки зашкодить прийняттю остаточного рішення щодо кандидатства.

"Я впевнена, що 24 червня (дата розгляду заявки України - ред.) жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", - підкреслила віце-прем'єр.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу в ЄС. Документ був відправлений на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, а й її борг.

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