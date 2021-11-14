Київ захистить кордон від мігрантів: у Луцьку розпочалася нарада РНБО, силовики оточили будівлю ОДА

У Луцьку в будівлі ОДА проходить засідання, на якому обговорюються заходи щодо захисту кордону від нелегальних мігрантів / суспільне Волинь

У неділю, 14 листопада, в Луцькій обласній державній адміністрації проходить нарада Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Олексія Данілова. Захід, на якому присутні міністри, керівники правоохоронних органів та військових формувань, а також голови Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської ОДА, триватиме щонайменше декілька годин. Учасники обговорять заходи щодо захисту кордону з Білоруссю.

Як повідомляє пресслужба РНБО, нарада на чолі з Олексієм Даніловим почалася о 13:00 і відбуватиметься як мінімум декілька годин.читайте також"Нехай беруть до себе – додому або в Бундестаг": Данилов жорстко відповів ФРН на ініціативу щодо мігрантів

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Керівники міністерств, правоохоронних органів, військових формування, а також голови Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій обговорюють кризу на білорусько-польському кордоні.

Нарада РНБО у Луцьку / Луцька ОДА

Обговорюються додаткові заходи щодо захисту українського кордону. Силовики оточили будівлю Луцької обладміністрації. Туди нікого не пускають.

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Загроза появи нелегальних мігрантів біля кордонів України

Український дипломат, посол у Польщі Андрій Дещиця раніше попередив, що нелегальні мігранти можуть з'явитися і біля кордонів України у тому випадку, якщо їх спроба прорватися через польський кордон виявиться провальною.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький також не виключив ситуації, за якої мігранти можуть спробувати потрапити на територію України.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що Київ готовий до адекватної реакції у тому випадку, якщо мігранти почнуть атакувати український кордон. На його думку, в України достатньо ресурсів, щоб зупинити подібну загрозу.

У бригаді ЗСУ, яка виконує завдання біля кордону Білорусі, підкреслили, що армія не пропустить мігрантів через український кордон і діятиме у такій ситуації максимально жорстко.