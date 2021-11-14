Атака мігрантами кордону Польщі і втручання РФ: Путін заявив про готовність до рішучих заходів

Путін звинуватив Захід у міграційній кризі на кордоні Білорусі та Польщі / Reuters

Російський президент Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова докласти максимальних зусиль для врегулювання кризи з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Однак, за його словами, від Москви в цій ситуації, швидше за все, навряд чи щось залежатиме.

"Ми готові всіляко сприяти цьому (врегулюванню кризи), якщо, звичайно, від нас тут щось залежатиме", - сказав російський глава держави в ефірі телеканалу Росія-1.

читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуКрім того, він звинуватив Європу у тому, що Захід, мовляв, сам винен у кризовій ситуації на кордонах Польщі, пов'язаній з мігрантами.

"Вони самі в цьому винні. Я сказав чому: і з політичних, і з військових, і з економічних міркувань. Самі створили умови того, щоб тисячі і сотні тисяч людей поїхали. І наразі шукають винних, щоб зняти з себе відповідальність за події, що відбуваються", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, Росія заперечує звинувачення в причетності до міграційній кризі на кордоні Білорусі та Польщі. Однак на тлі цієї ситуації вже з'явилася заява про те, що Москва поставить Мінську ППО, вертольоти, винищувачі та інше озброєння.

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Раньше Лукашенко звернувся до Путіна з проханням надати Білорусі оперативно-тактичні комплекси Іскандер, які він має намір розмістити біля кордонів білоруської держави.

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася вранці, 8 листопада. Групи нелегальних мігрантів зібралися біля кордонів Польщі з метою потрапити на територію держави. Одна колона вирушила на КПП, інша - пішла лісами в обхід прикордонних пунктів.

Пізніше мігранти влаштували спробу силового прориву через кордон Польщі. Вони застосовували лопати, щипці та інші підручні засоби для того, щоб зруйнувати огорожі.

Далі мігранти обладнали табір на кордоні з Польщею. Варшава встановила декілька сотень спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада дві групи нелегальних мігрантів прорвалися до Польщі. Одна з груп була заарештована.

Україна і Захід вимагають розібратися в ситуації з міграційною кризою і вважають, що Олександр Лукашенко причетний до його створення. Країни Європи пропонують почати міжнародний трибунал над Лукашенком.