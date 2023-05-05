Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: у Кремлі відреагували на істерику Пригожина

За словами Дмитра Пєскова, в Кремлі чули заяву ватажка найманців Вагнера.

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У Кремлі відреагували на заяву Євгена Пригожина / сайт Кремля, соцмережі

У Кремлі відреагували на заяву ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгенія Пригожина про те, що його бойовики поспішно тікають із захоплених районів Бахмута Донецької області.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в Кремлі чули заяву ватажка найманців Вагнера.

У Кремлі бачили заяву Пригожина щодо Бахмута, заявив Пєсков, але залишив її без коментарів.

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При цьому він пояснив це тим, що ситуація стосується проведення "спеціальної військової операції", як в РФ називають війну проти України.

Як відомо, раніше Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

При цьому "кухар Путіна" в черговий раз "перевів стрілки" на Міноборони РФ, звинувативши його в тому, що його бойовикам не дають снарядів для наступу.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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